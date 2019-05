La terza stagione di Suburra sarà anche l’ultima? La maledizione dei “tre capitoli”

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Quelli che si prospettano potrebbero essere mesi difficili per i fan diLa Serie che ancora non hanno notizie sulla. Aureliano e Spadino sono rimasti soli contro tutti ma con la guerra ormai dietro l'angolo tutto potrebbe finire all'istante a cominciare dalla loro debole alleanza,proprio quello che succederà nel terzo capitolo? In molti hanno già capito che gli episodi già annunciati di3 potrebbero esseregli ultimi della serie, quelli che, in teoria, faranno da lancio a quello che succederà nel famoso e omonimo film, ma se così non fosse?Al momento sulladitutto tace e questo spaventa i fan che sono alla ricerca di novità sulle riprese proprio in vista di una possibile messa in onda già entro l'anno o, al massimo, nei primi mesi del 2020. Il silenzio e il mancato annuncio dell'inizio delle riprese lascia pensare ...

imediciofficial : Siamo tutti in attesa della terza stagione, ma nel frattempo possiamo sbirciare dietro le quinte de #IMedici… - Giorgiadm12 : Mi sono apparse in TL alcune clip di #skamaustin e #SkamNL per adesso anche se mi dispiace dirlo vincono a mani bas… - GClifforda : RT @EMainagioia: A quelli che dicono che l’hype per la terza stagione di #skamitalia gli è calato o che se esce una clip sono indifferente… -