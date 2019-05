La Sport Man propone due calciatori brasiliani all’Unione Sportiva Ladispoli

La Spezia è Sport. Seconda edizione nel fine settimana : Al via la Seconda edizione di “La Spezia è sport”, la manifestazione organizzata dal Comune della Spezia – assessorato allo

Sky Sport : Khedira e Manduzkic potrebbero lasciare la Juventus a luglio : Indipendentemente da chi ci sarà in panchina la prossima stagione, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione di mercato, con tanti giocatori che potrebbero essere messi in discussione ed essere ceduti in estate. D'altronde l'esigenza della Juventus è anche quella di fare cassa, in quanto a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che potrebbe significare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

Università - a Tor Vergata la settimana della cultura Sportiva : cultura e sport insieme non solo per il tempo libero, ma come stile di vita. Giunge alla X edizione la settimana della cultura sportiva.

Ford : finalmente in Europa il Nuovo Ranger Raptor - il pick-up Sportivo del reparto Performance : Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019 Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019. Sviluppato dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell’off-road, il Ranger Raptor sarà equipaggiato dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in ...

A Palmanova scatta la Festa dello Sport : ... giornalista sportivo Gazzetta dello sport. A moderare l'incontro Alessandro Saviantoni, cestista palmarino, e Piero Tallandini, giornalista sportivo del Messaggero Veneto. Si parlerà di come le ...

La Classe italiana Flying Dutchman arriva ad Alassio per un weekend dedicato allo Sport e al mare : Un altro finesettimana di sport, mare e regate ad Alassio grazie alla splendida collaborazione, ormai consolidata, tra il Circolo Nautico al mare di Alassio, la Marina e l'Assessorato allo sport del ...

Manchester City - primo colpo per la prossima stagione : dallo Sporting arriva Bruno Fernandes : La società inglese ha chiuso per l’acquisto di Bruno Fernandes, centrocampista ex Sampdoria di proprietà dello Sporting CP primo acquisto in vista della prossima stagione per il Manchester City, il club inglese ha chiuso infatti per Bruno Fernandes. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, i ‘citizens’ hanno messo sul piatto ben 55 milioni di euro, una cifra a cui lo Sporting CP non ha potuto proprio dire di ...

Calciomercato Manchester City - in arrivo Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona : In campo si gioca gran parte della Premier League contro il Leicester, ma fuori il Manchester City comincia già a programmare la prossima stagione. A partire dal mercato naturalmente, con il primo ...

Il CorSport : “Ogni settimana c’è un accredito del Napoli per osservare Zapata” : Il Corriere dello Sport ricorda di un interesse del Napoli per il suo ex ora in forza all’Atalanta. Come racconta l’edizione odierna il mercato è all’inizio “e sarà un caso – ma certo non lo è – che ogni settimana, agli «Azzurri d’Italia», c’è un accredito per un osservatore spedito da Giuntoli. Zapata ha avuto modo di sapere che esiste un desiderio e il suo entourage ha dato corpo all’eventualità” Duvan ...

Germania. Sfrecciano a 250 km/h in autostrada per una gara : polizia sequestra 120 auto Sportive : Succede sulla A20 di Wismarm: gli agenti hanno bloccato centinaia di super macchine che prendevano parte a una corsa che attraversa tutta l’Europa. Lmaggior parte aveva una targa norvegese e degli adesivi con scritto “Eurorally", il nome dell'evento.

Torna a Tor Vergata la settimana della cultura Sportiva : Dal 6 al 10 maggio Torna la settimana della cultura sportiva, che rappresenta da oltre un decennio un appuntamento fisso non solo per Università

Pallanuoto - amichevole : Italia-Sport Management 15-11. Divertimento e tanti gol con le nuove regole a Novara : Due formazioni rimaneggiate, con dieci giocatori a referto per parte: Italia-Sport Management, amichevole di lusso per il Settebello, sulla strada che porterà la Nazionale italiana di Pallanuoto ai Mondiali, finisce 15-11 per gli azzurri. Si è giocato a Novara, città sede del ritiro degli uomini di Campagna, che sabato sfideranno il Brescia. Azzurri senza i sei Mastini, che hanno giocato con il loro club d’appartenenza, ma privi anche ...

Corriere dello Sport : 'Rivoluzione Juve con cinque big in vendita' - fra questi Mandzukic : La disfatta europea in Champions League potrebbe portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, ma tutto passerà anche da cessioni pesanti. Il Fair Play Finanziario resta una certezza a livello europeo e quindi per poter acquistare sarà necessario anche vendere alcuni giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, la necessità della Juventus sarà anche quella di realizzare delle plusvalenze al fine di mettere a posto ...

Pallanuoto - Settebello a Novara : domani e sabato amichevoli con Sport Management e Brescia : Ritiro messo in calendario per la Super Final della World League ma la mancata qualificazione del Settebello per la rassega di Belgrado costringe il CT Sandro Campagna a spostare il mirino sui Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile è in ritiro a Novara, dove saranno in programma anche due amichevoli. domani alle ore 20.00 sfida contro la Sport Management, fresca di qualificazione alla Final Eight di Champions League, che sarà ...