La proposta del Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno per i nuovi concorsi

scuolainforma

(Di martedì 14 maggio 2019) In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, ilè intervenuta su due temi di estrema attualità. Uno di questi riguarda un tema molto caro agli insegnanti che attendono l’adeguamento degli stipendi. Su questo fronte era stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fornire garanzie in sede di rinnovo del contratto collettivo. L’altro tema, che segue la discussione aperta dallo sblocco del turn over, riguarda la modulazione dei prossimi. Aumento risorse Riprendere le fila del discorso lasciato in sospeso dal governo precedente non è stato affatto semplice. In riferimento all’intervento fatto per assicurare gli aumenti sanciti dal precedente governo Renzi che rischiavano di andare in prescrizione per via di una scadenza che andava in qualche modo prorogata. Nel ricordare questo, ilnon si è ...

riccardo_fra : Mercoledì in Senato arriva la proposta di legge per abolire il #Cnel! Un altro impegno che manteniamo per garantire… - carlosibilia : In tv raccontano che 'non c'è nessuna proposta del PD che AUMENTA gli stipendi dei parlamentari e REINTRODUCE i vit… - matteorenzi : Oggi in Senato è arrivata la richiesta di discutere la legge costituzionale proposta dai Cinque Stelle per l’aboliz… -