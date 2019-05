La Nasa vuole fare un album dei ricordi globale dello sbarco sulla Luna

wired

(Di martedì 14 maggio 2019) Se eri già nato, eri molto probabilmente davanti alla tv; se dovevi ancora venire al mondo, in famiglia hai di sicuro qualcuno che se lo ricorda e che te lo avrà raccontato. Il primo essere umano che poggia piedenon si scorda mai. E allora perché non condividere con la collettività i nostri? In occasione del cinquantesimo anniversario da quel momento epico, che si festeggerà il prossimo 20 luglio 2019, laha deciso di sfruttare la capillarità della rete per raccogliere le testimonianze da tutto il globo: il progetto si chiama Apollo Stories ed è aperto a tutti. Basta registrare un vocale in cui si racconta quell’esperienza da una prospettiva personale (o in conto terzi, intervistando chi l’ha vissuta) e inviarlo allastessa. In questo video si possono trovare tutte le istruzioni (c’è ancora qualche mese di tempo). (Credit: Kaliah Hobbs ...

