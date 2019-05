huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) L’ombra della camorra sulladeldi. La Direzione investigativa antimafia del capoluogo ligure ha emesso un’interdittiva per un’aziendanei lavori del viadotto, in qualità di sub-appalatrice. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato alla Tecnodem srl con sede a Napoli.L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. e, per questo motivo, il committente - Fratelli Omini - ha risolto il contratto con il quale glie era stato commissionato il lavoro da un valore di 100 mila euro.La Tecnodem si occupa di demolizione industriale di materiale ferroso. A febbraio è stata inserita tra le ditte sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici. Amministratrice e socio unico dell’azienda è Consiglia ...

giuaddo99 : RT @HuffPostItalia: La Dia interdice una ditta impegnata nella ricostruzione del ponte di Genova: 'Rischio infiltrazioni mafiose' https://t… - HuffPostItalia : La Dia interdice una ditta impegnata nella ricostruzione del ponte di Genova: 'Rischio infiltrazioni mafiose' -