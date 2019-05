La Corte Ue | Vietato rimpatriare gliex rifugiati nei Paesi d' origine a rischio

La Corte Ue : "Vietato rimpatriare gli ex rifugiati nei Paesi d'origine a rischio" : Il pronunciamento, in base al diritto europeo, riguarda gli stranieri anche se lo status di rifugiato viene negato loro o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza.

Milano - l'estrema destra si scontra con la polizia ma alla fine arriva l'ok al Corteo 'vietato' : Tensione altissima a Milano, lunedì sera tra piazzale Susa e viale Romagna durante il raduno di militanti di estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli, chi era, . I partecipanti hanno ...

Milano - Corteo vietato per Ramelli : sale la tensione : Milano, 29 aprile 2019 - Due commemorazioni istituzionali, un corteo-fiaccolata chiesto da CasaPound, Forza Nuova e Lealtà e Azione ma vietato dalla Prefettura. Si preannuncia una giornata di tensione ...

Vietato il Corteo per Ramelli - la Meloni insorge : "Inspiegabile - rispettiamo la sua memoria" : Il prossimo 29 aprile non ci sarà alcun corteo a Milano per commemorare Sergio Ramelli, lo studente ucciso nel 1975, ma solo una cerimonia "statica". Questa è la decisione del prefetto di Milano, Renato Saccone, che, come precisato, è stata presa prima degli appelli a favore o contri che si sono succeduti nelle ultime ore. La decisione del prefetto, quindi, ricalca quanto avvenuto già negli anni scorsi, quando il corteo è sempre stato Vietato.Ma ...

"Zone rosse" a CalolzioCorte nel lecchese : vietato l'accesso ai migranti. Scoppia la polemica : "Ghetti leghisti" : Polemiche, nel lecchese, per un piano regolatore comunale dove i centri di accoglienza per immigrati sono vietati in alcune aree cittadine ritenute "sensibili", e in altre soggetti a nulla osta. L'opposizione è insorta annunciando ricorso al Tar. Lo riporta oggi il Corriere della Sera, edizione di Milano.È accaduto a Calolziocorte (Lecco), dove la giunta di centrodestra ha varato un piano regolatore che limita la possibilità ...

CalolzioCorte - zone rosse per i migranti : vietato avvicinarsi alle scuole : A Calolzio un «piano regolatore» per l’accoglienza ai profughi. Il paese diviso in zone rosse e blu

