La Bundesliga verso il no alla SuperChampions

calcioefinanza

(Di martedì 14 maggio 2019) Anche in Germania lo schieramento contro il progetto di riforma delle competizioni internazionali elaborato da Uefa ed Eca si sta compattando. Secondo quanto riferito dGazzetta dello Sport, in Germania ci sono soltanto due squadre favorevoli a una Champions più elitaria, Bayern e Borussia Dortmund, ma la loro posizione è meno integralista di quella di … L'articolo Lail no

interliveit : #CalciomercatoInter, #vandebeek nel mirino della #Bundesliga - ApCalciomercato : van de Beek verso la Bundesliga: tante richieste per il gioiello dell’Ajax - matchnewsonline : Il City verso 'quota 98'. Il Bayern tiene viva la Bundesliga -