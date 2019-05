Kia - Una nuova small Suv debutterà in estate

Kiara Fontanesi - ecco come una campionessa di motocross annuncia la maternità : Per quest’anno niente gare. È una rinuncia che ha il sapore della gioia quella di Kiara Fontanesi. La sei volte campionessa del mondo di motocross ha annunciato di essere incinta e lo ha fatto come si addice a una motociclista. Le foto sul profilo Instagram della 25enne parmigiana mostrano l’accenno di pancia, una moto grande e una piccola. La campionessa del mondo aveva già rinunciato alla prima gara stagionale a causa di problemi fisici. Non ...

Hyundai - Kia - Una app modifica le prestazioni delle elettriche : Regolare la coppia del motore, laccelerazione fino anche alla frenata: senza toccare lauto. Prossimamente sarà possibile grazie a una tecnologia dedicata alle elettriche annunciata dal gruppo Hyundai. La multinazionale, che controlla anche la Kia, sta sviluppando unapplicazione in grado di personalizzare le prestazioni da remoto, via smartphone: sette parametri in tutto saranno modificabili di continuo e collegati a un profilo personale che ...

Kia HabaNiro - Una crossover elettrica anticipa il futuro : Si chiama HabaNiro Concept la sorpresa della Kia per il Salone di New York. Il prototipo è stato sviluppato dal Kia Design Center America (KDCA) e, sotto le forme da crossover compatta, nasconde le tecnologie che potremmo ritrovare nei modelli di serie di domani. Un format di auto per tutte le esigenze. Gli stilemi prendono le distanze dal linguaggio formale attuale e introducono elementi nuovi, come i gruppi ottici composti ...

NoKia 8.1 Plus comincia a farsi vedere sfoggiando una tripla fotocamera e un foro nel display : Arrivano dal TENAA e non solo nuove immagini di Nokia 8.1 Plus, il latitante gemello del già annunciato Nokia X71. Nuove conferme su aspetti come la presenza di una tripla fotocamera posteriore, di un lettore per le impronte integrato nel display (con foro) e altro ancora. L'articolo Nokia 8.1 Plus comincia a farsi vedere sfoggiando una tripla fotocamera e un foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Pif definisce Salvini 'BimbominKia ma forse fa parte di una nuova categoria Pif definisce Salvini 'BimbominKia ma forse fa parte di una ... : Ragionando in termini di pura analisi fenomenologica e decontestualizzando da persone, ruoli e fatti di cronaca, per puro esercizio classificatorio sarebbe forse più attribuibile al personaggio in ...