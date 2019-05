Juventus | Cancelo è ai saluti | maxi offerta del City | che plusvalenza!

Calciomercato Juventus - possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...

Pagelle Juventus-Torino 1-1 - malino Cancelo : super Ronaldo : Pagelle JUVENTUS TORINO- Finisce 1-1 il derby della Mole valido per la 35^ giornata di Serie A. Bianconeri spenti e poco motivati. Decidono i goli di Lukic nel primo tempo su grave disattenzione di Pjanic, pareggio di Cristiano Ronaldo su grandissimo colpo di testa del portoghese. Pagelle Juventus Torino SZCZESNY 6: incolpevole sul gol, attento […] More

Cancelo parla alla vigilia di Inter-Juventus : Il mister è uno dei migliori al mondo, con quel like non c'entro nulla: voglio continuare alla Juventus e con lui. Il futuro dell'ex Valencia è quindi ancora a Torino, nonostante le voci di una sua ...

Juventus - Cancelo : 'Grazie Inter - 6 mesi con Spalletti mi hanno permesso di arrivare qui' : ... quei sei mesi all'Inter sono stati molto importanti, mi sono serviti ad arrivare nella miglior squadra d'Italia con uno dei migliori allenatori del mondo, da cui devo apprendere ancora tanto. Di ...

Juventus - senti Cancelo : “Il mio futuro è qui. Sono migliorato tanto” : Juventus Cancelo- Joao Cancelo, intervistato ai microfoni di “Dazn”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione in bianconero, esprimendo anche alcune rivelazioni sul prossimo futuro. Il terzino bianconero non ha ha dubbi e annuncia la sua permanenza in maglia Juventus. Leggi anche: Juventus Cancelo: “Voglio continuare qui in bianconero” Queste […] L'articolo ...

Cancelo : 'Il mio futuro è la Juventus - nessun problema con Allegri' : Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe ...

Calciomercato Juventus - Cancelo a rischio cessione : i dettagli : Calciomercato Juventus – L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax ha fatto scattare la scintilla nello spogliatoio della Juventus che la matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo non è riuscita a spegnere. Voci di alcuni big contro il tecnico Massimiliano Allegri si rincorrono e il like ‘galeotto’ di Joao Cancelo ad un commento su Instagram che chiedeva l’addio ...