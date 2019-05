Italia-Lettonia oggi | Mondiali hockey ghiaccio 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Terzo appuntamento per la Nazionalena disuimpegnata neiTop Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte di sabato contro la Svizzera (0-9) e domenica contro la Svezia (0-8), cercano riscatto nella sfida odierna contro la. La partita è in programmaalle ore 16.15 e sarà visibile in streaming gratuitamente sul canale Youtube dell’IIHF e sempre in streaming tramite un account Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale del terzo match degli azzurri, alla ricerca del colpaccio ai danni di una Nazionale molto più quotata della nostra. Di seguito il programma completo della sfida: DOMENICA 12 MAGGIO, ORE 16:15Diretta streaming account Eurosport Player Diretta streaming sul canale Youtube IIHF Diretta live testuale su OA Sport Clicca qui per ...

