Internazionali d’Italia Roma 2019 | il programma di oggi martedì 14 maggio Orari

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Glid’Italia di tennis proseguirannocon la terza giornata del torneo maschile e la seconda di quello femminile: sul Centrale il terzo match vedrà protagonista Matteo Berrettini, mentre animerà la sessione serale Marco Cecchinato. Sul Grandstand il secondo match di giornata vedrà in campo Andrea Basso. Gli incontri del torneo maschile saranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go, mentre quelli del torneo femminile saranno trasmessi in tv da Supertennis ed in streaming su supertennis.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live etrambi i tornei. Di seguito l’ordine di gioco died il palinsesto televisivo. ORDINE DI GIOCOD’ITALIA14Centrale dalle ore 11:00 1st Rd (9) Aryna Sabalenka VS (Q) Alizé Cornet a seguire 1st Rd (12) Daniil Medvedev VS ...

WeAreTennisITA : È ufficiale, Roger #Federer parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia 2019! ?? #IBI19 - SisalMatchpoint : Roma caput tennis ??! Un nuovo capitolo sulla terra ?? degli Internazionali d'Italia: #Nadal ???? per la nona affermazi… - zazoomnews : Internazionali d’Italia 2019 debutto autoritario per Fabio Fognini! Tsonga triturato in due set! - #Internazionali… -