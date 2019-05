Inter Per la qualificazione matematica alla Champions League bastano tre punti

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tornano Cecchinato e Berrettini. Esordio per Basso - belle sfide al maschile e femminile : Andiamo a scoprire e ad analizzare la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, di scena al Foro Italico a Roma: TABELLONE maschile Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo. Per quanto riguarda le sfide del primo turno la più interessante è senza dubbio quella tra Stan Wawrinka e David Goffin ed il vincitore si regalerà un altro match di grande fascino contro Juan Martin Del Potro. La sfida ...

Pagelle e highlights 36^ giornata : Politano-Perisic - l’Inter ritorna al 3° posto. Orsolini fa volare il Bologna : Pagelle 36.A giornata – Si è aperta ieri la terzultima giornata di campionato con le vittorie decisive per la corsa Champions di Atalanta, Lazio e Milan. Oggi la rincorsa all’Europa prosegue con le gare di Torino e Roma, mentre domani l’Inter dovrà riconquistarsi il terzo posto in classifica battendo il Chievo nell’ultimo posticipo di questo […] L'articolo Pagelle e highlights 36^ giornata: Politano-Perisic, ...

L’Inter sfrutta il fattore P - Politano e Perisic chiudono la pratica Chievo : la Champions è sempre più vicina : Vince ma non convince l’Inter nel posticipo della 36ª giornata, i nerazzurri si impongono 2-0 sul Chievo retrocesso e si avvicinano alla Champions L’Inter si avvicina alla qualificazione in Champions League, lo fa vincendo con il minimo sforzo il posticipo della 36ª giornata di Serie A contro il Chievo. Bastano i gol di Politano e Perisic a regalare tre punti pesantissimi ai nerazzurri, a cui adesso basterà farne altri tre nelle ...

Inter-Chievo 2-0 : Politano e Perisic riprendono il terzo posto | La classifica : Contro i veneti già retrocessi la squadra si rimette davanti all’Atalanta. Icardi parte titolare, poi entra Lautaro Martinez

Inter - missione Champions (quasi) compiuta : con il Chievo decidono Politano e Perisic : missione Champions compiuta o quasi, con qualche patema. L'Inter di Spalletti batte il Chievo a San Siro nel posticipo del 36esimo turno di Serie A e torna al terzo posto, con un punto sull'Atalanta quarta ma soprattutto 4 più di Inter e Roma a due giornate dal termine. Contro i gialloblu, da tempo

Inter-Chievo 2-0 Politano e Perisic - tre punti d'oro per la Champions : L?Inter vince 2-0 contro il Chievo e torna al terzo posto rispondendo alle vittorie di Atalanta, Milan e Roma. Decisivo, davanti a quasi 60mila spettatori, i gol di Politano e Perisic a...

Live Inter-Chievo 1-0 Politano a segno per la Champions : L'Inter scende in campo questa sera a San Siro in chiusura di programma della 36^ giornata di Serie A ed ospita il Chievo, già matematicamente retrocesso in Serie B oramai da settimane. I...

Internazionali d’Italia – Esordio amaro per Jasmine Paolini - l’americana Kenin vince senza faticare : Debutto con sconfitta per Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2019, l’azzurra cede alla Kenin con il punteggio di 6-1, 6-2 Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia 2019, l’azzurra cede di schianto a Sofia Kenin che le lascia solo le briciole. L’americana infatti si impone con il punteggio di 6-1, 6-2 chiudendo la contesa dopo un’ora di gioco e staccando il ...

Internazionali d’Italia 2019 - debutto autoritario per Fabio Fognini! Tsonga triturato in due set! : Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019. Il ligure ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una vittoria sicuramente convincente per il ligure, che punta a fare molta strada a Roma per avvicinarsi all’obiettivo top-10. Inizio di primo set equilibrato, ma quando Fognini alza il livello non ...

Internazionali d’Italia – Fognini spazza via Tsonga all’esordio - l’azzurro supera in scioltezza il primo turno : Il tennista ligure senza problemi nel primo turno degli Internazionali d’Italia, Tsonga spazzato via in due set Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019, il tennista ligure supera in scioltezza Tsonga senza lasciargli nemmeno un set. Alfredo Falcone – LaPresse L’azzurro si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco, sciorinando un ottimo tennis nel ...

