Inter-Chievo | infortunio per Politano | le ultime sulle condizioni dell’esterno nerazzurro

L’Inter MANTIENE LE DISTANZE : COL CHIEVO VERONA È 2-0! : Missione compiuta. Nel posticipo della 36^ giornata della Serie A TIM, l’Inter di Luciano Spalletti si impone per 2 a 0 sul CHIEVO VERONA davanti ai 57.855 spettatori di San Siro, compiendo un ulteriore, importantissimo passo verso la Champions League 2019/20.Grazie a questo successo, firmato dalle reti di Politano e Perisic, i nerazzurri confermano il terzo posto in classifica a quota 66 punti (a +1 sull’Atalanta e a +4 su Milan ...

Inter batte 2-0 Chievo e si riprende il terzo posto : Inter, missione compiuta. I nerazzurri battono 2-0 il Chievo Verona a San Siro e tornano a +4 su Milan e Roma, riprendendosi il terzo posto che vale l'accesso in Champions. Decidono un gol di Matteo Politano che insacca dopo una percussione centrale di Perisic: un rimpallo favorisce Politano che con il mancino calcia sul primo palo con la palla che, dopo aver baciato il montante, si insacca in rete. Il raddoppio, dopo che i veronesi sono rimasti ...

Inter-Chievo Verona 2-0 - le pagelle : Politano e Asamoah trascinatori : Si è appena concluso il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Chievo Verona sul risultato di 2-0. Decidono la sfida i gol di Matteo Politano al 39' e di Ivan Perisic all'86' Un successo che permette ai nerazzurri di tornare al terzo posto in classifica con 66 punti, a più uno sull'Atalanta, e, soprattutto, a più quattro su Milan e Roma. I gialloblu, invece, restano in fondo alla classifica con 15 ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Inter-Chievo 2-0 : Politano e Perisic riprendono il terzo posto | La classifica : Contro i veneti già retrocessi la squadra si rimette davanti all’Atalanta. Icardi parte titolare, poi entra Lautaro Martinez

Live Inter-Chievo 1-0 Politano a segno per la Champions : L'Inter scende in campo questa sera a San Siro in chiusura di programma della 36^ giornata di Serie A ed ospita il Chievo, già matematicamente retrocesso in Serie B oramai da settimane. I...

Inter-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-0) : Inter-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale– LIVE(0-0) diretta Inter-Chievo: le formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. CHIEVO – Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. Lunedì 13 maggio alle ore 21 si giocherà Inter-Chievo a San Siro, posticipo ...

Inter-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE : Inter-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (LIVE) diretta Inter-Chievo: le formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. CHIEVO – Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. Lunedì 13 maggio alle ore 21 si giocherà Inter-Chievo a San Siro, posticipo della 36a ...

Inter-Chievo - le formazioni ufficiali : gioca Icardi : Inter-Chievo, le formazioni ufficiali – Si conclude la 36^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale di lunedì in campo Inter e Chievo, gli uomini di Di Carlo sono già retrocessi nel campionato di Serie B mentre la squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca dei punti per la qualificazione in Champions League. L’Inter si affida ad Icardi dal primo minuto. Inter-Chievo, le formazioni ufficiali Inter (4-2-3-1): ...