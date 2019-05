Insegnante si sente male in classe e muore all’ospedale Era incinta

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Valentina Dardari Docente alla scuola media di Albavilla, era al sesto mese di gravidanza. Inutili i soccorsi per salvare lei e il figlio che portava in grembo Un’di 41 anni, Laura Forni,al sesto mese di gravidanza, si è sentitain, davanti ai suoi alunni della scuola media Kennedy in via Porro 16 ad Albavilla, comune in provincia di Como. Era appena entrata in aula quando improvvisamente si è accasciata su un banco. Aveva solo fatto in tempo ad avvertire i ragazzi di avere un malore. Dopo poco è caduta al suolo, davanti agli occhi spaventati degli alunni, che però non si sono fatti prenedere dal panico e sono corsi ad avvertire i bidelli. La tragedia è avvenuta alla prima ora di ieri mattina, lunedì 13 maggio, durante una sostituzione nell’istitito comprensivo. La donna, residente a Tavernerio, è stata immediatamente soccorsa dal personale ...

