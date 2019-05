Inquinamento da mercurio nel pesce | come difendersi? La parolina magica è solo una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Non se ne sente parlare molto, ma l’da metilnelche mangiamo è un problema molto serio. Finalmente un libro offre nuova consapevolezza: si chiama Rischioedito per i tipi di Tarka. Lo ha scritto Roberto Miniero, un epidemiologo che lavora al Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. L’autore è un addetto ai lavori, una persona scrupolosa, che ha voluto mettere a frutto la sua esperienza affinché i consumatori conoscano i rischi legati al metil, perché su questo tema si sa troppo poco. Mi ha raccontato di aver avuto l’idea di scrivere dopo aver letto il mio Com’è profondo il mare (ed. Chiarelettere) dove tratto del problema a partire dal disastro di Minamata in Giappone, ma Miniero è andato oltre il racconto: ha messo giù dati, consigli, analizzato la soglia di rischio a cui ciascuno di noi si espone mangiando. Il ...

GiusiSJ : TG2Italia parla dei benefici del pesce senza dire una parola sul mercurio e l'inquinamento nefasti per la salute - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria Contaminazione da mercurio dell’asta fluviale Paglia-Tevere - Cru_Rz : #RifiutiZeroUmbria Contaminazione da mercurio dell’asta fluviale Paglia-Tevere -