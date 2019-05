Il Tribunale Ue annulla la registrazione abusiva del marchio “Neymar”

Fonsai - annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino su Giulia Ligresti : Giulia Ligresti non doveva tornare in carcere. La Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino che l’aveva rimessa dietro le sbarre negandole l’affidamento in prova. Arrestata il 17 luglio 2013, dopo un mese di carcere a Vercelli, decise di patteggiare due anni e otto mesi per aggiotaggio e false comunicazioni sociali rispetto al bilancio 2010 della compagnia assicuratrice Fonsai. Lo scorso 1 aprile i ...

Mimmo Lucano. Annullato con rinvio al Tribunale il divieto di dimora a Riace : Clamorosa svolta nel caso Riace. Per la Cassazione non risultano “frodi” negli appalti concessi da Mimmo Lucano. Non favorì matrimoni

Blutec - il Tribunale del riesame di Palermo annulla ordinanza per Ginatta : atti trasmessi alla procura di Torino : Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato le misure cautelari inflitte dal gip di Termini Imerese nei confronti del presidente di Blutec Roberto Ginatta, liberato dagli arresti domiciliari. È stata anche riconosciuta l’incompetenza territoriale della procura di Termini Imerese sollevata dai difensori dello Studio Grande Stevens, in favore della procura di Torino. La decisione del Tribunale di Palermo “mette in luce le criticità ...

Siracusa : Tribunale annulla sequestro stabilimento Versalis : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Il tribunale di Siracusa ha accolto la richiesta di riesame presentata da Versalis Spa e ha annullato il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento petrolchimico di Priolo (Siracusa), emesso dal giudice per le indagini preliminari il 7 gennaio scorso. A dare la

Omicidio Manduca - Tribunale annulla risarcimento ai figli : 'il marito l'avrebbe uccisa comunque' : Aveva presentato 12 denunce contro il marito violento, ma lo Stato non l'aveva difesa. Marianna Manduca venne poi uccisa dal marito nel catanese, dodici anni fa. Ora la Corte d'appello di Messina ha ...

