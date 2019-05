Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro ungherese

Baby Sussex - che potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti : Royal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal Baby: le foto fuori dalla Lindo WingIl Baby Sussex, primogenito ...

Sri Lanka - il presidente annuncia la morte dello stratega degli attentati di Pasqua : La caccia allo stratega degli attentati di Pasqua a Colombo , nello Sri Lanka, è finita. Il predicatore musulmano Zahran Hashim è morto. Il presidente srilankese Maithripala Sirisena ha annunciato che ...

I giornali americani scrivono che la settimana prossima Joe Biden annuncerà la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti : I giornali americani scrivono che la settimana prossima l’ex vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà la sua candidatura alle primarie dei Democratici per le presidenziali del 2020. Biden, che ha 76 anni, ha avuto una lunghissima carriera in politica,

Il presidente della Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti ha chiesto una versione senza censure del “rapporto Mueller” : Il Democratico Jerry Nadler, presidente della Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti, ha chiesto di ottenere una versione senza censure del “rapporto Mueller”, cioè il documento conclusivo dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze della Russia nella campagna

Bernie Sanders : il social-democractico candidato a presidente degli Stati Uniti 2020 : Bernie Sanders Lunedì notte, Fox News ha mandato in onda un dibattito con Bernie Sanders, leader nelle primarie democratiche del 2020. Il “socialista democratico”, come a lui piace definirsi, ha corso un rischio apparendo sulla rete populista-destra. Nel complesso, il senatore del Vermont ha esposto diversi dei suoi punti politici più popolari, ha evitato le gaffe e ha risposto a quasi tutte le domande. Il pubblico ha applaudito ...

L'uomo che potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti più giovane della storia : Laureato ad Harvard, sindaco di una cittadina dell'Indiana, Pete Buttigieg ha 37 anni ed è gay. Vuole abbassare le tasse, dare la cittadinanza ai 'Dreamers' e contrastare il cambiamento climatico

L’uomo che potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti più giovane della storia : Pete Buttigieg (foto:Elijah Nouvelage/Bloomberg via Getty Images) Nel weekend, si è aggiunto un altro nome alla lista – già di per sé molto lunga – dei democratici candidati alle presidenziali del 2020 degli Stati Uniti. Si tratta di Peter Paul Montgomery Buttigieg detto Pete, sindaco 37enne di South Bend, la quarta città più popolosa dello stato dell’Indiana. Buttigieg ha ufficializzato la sua candidatura durante un comizio domenica ...

Presentato il Movimento degli Elettori di cui è presidente Giorgio Aldo Maccaroni : Si è svolta venerdì 5 aprile la conferenza stampa di presentazione del Movimento degli Elettori – M.D.E., un’associazione che nasce a Roma il 18 febbraio 2019 per iniziativa dell’Avv. Giorgio Aldo Maccaroni. Il M.D.E. si propone come punto di riferimento per tutti i cittadini italiani con diritto di voto, residenti sia in Italia che all’estero, qualunque sia la loro idea politica, cittadini che devono diventare protagonisti della vita politica e ...

L'88enne candidato "per scherzo" a presidente degli Stati Uniti ci ha preso gusto : La sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme ed è stata pensata da tre studenti del liceo. Ora tutto potrebbe diventare molto più serio

L’88enne candidato “per scherzo” a presidente degli Stati Uniti ci ha preso gusto : Foto di Jamie Rose/Getty Images Legge Gramsci, combatte per la democrazia diretta e la sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme molto efficaci su Twitter. A descriverlo così non si direbbe, ma Mike Gravel ha 88 anni suonati e potrebbe diventare il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. La storia più strana della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico si è fin qui svolta ...

Il presidente degli arbitri italiani propone un reddito di cittadinanza per gli ex fischietti : L'olandese Kuipers, l' arbitro degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Atletico, con le partite di calcio non ci arrotonda nemmeno, visto che ha un patrimonio a sette zeri: a 45 anni ha una catena di supermercati che gli consente di avere in banca 12.4 milioni ed essere considerato il fischie