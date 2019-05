' Il futuro della memoria' | a Palermo ricordo di Giovanni Falcone

Mafia : 'Il futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici

De Rossi – Clamoroso Tweet della AS Roma sul futuro del capitano : Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la AS Roma ha comunicato che Roma-Parma sarà l’ultima partita del capitano Daniele De Rossi, dopo 18 anni in giallorosso. De Rossi – Quello che era considerato “Capitan futuro” ai tempi in cui esordì con la maglia della Roma, giocherà l’ultima di campionato contro il Parma in casa con la consapevolezza che sarà l’ultima gara con la maglia della sua Roma. Alle ...

Ambiente : i batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave della mobilità del futuro : Una scoperta, descritta sulla rivista Science, potrebbe portare alla progettazione di nuovi catalizzatori in grado di convertire il metano – potente gas serra– in metanolo –usato nei combustibili – e riutilizzabile rapidamente, utilizzando dei batteri. Questi batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave per i carburanti del futuro. Il loro misterioso meccanismo di funzionamento è stato studiato per anni ed adesso un gruppo della ...

Food&Science Festival : a Mantova si riflette sul presente e il futuro della scienza che incontra il cibo : “Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno. Forse lo faranno tutti”. La celebre massima di Albert Einstein racconta la speranza che sta alla base del tema scelto per la terza edizione del Food&Science Festival, a Mantova dal 17 al 19 maggio: far germogliare idee e riflessioni per contribuire alla crescita sociale del nostro Paese. Partecipando agli oltre 200 eventi tra conferenze, mostre, laboratori e ...

Incontro Allegri-Agnelli : ecco quando si deciderà il futuro della Juve : Incontro ALLEGRI AGNELLI- Incontro con colloquio decisivo in vista della prossima stagione. Ci siamo: Agnelli si prepara ad incontrare Allegri per valutare attentamente il programma della prossima stagione. La sensazione è che il matrimonio dovrebbe continuare. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dalle reali prese di posizioni, dai pensieri e dalle idee delle due rispettive parti. Non […] More

Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l'ago della bilancia per il futuro di Conte e dell'Inter : Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Il summit tra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana ...

Spiderman : nuovo trailer e un colpo di scena sul futuro della Marvel : Spiderman: Far from Home chiuderà la fase tre del Marvel Cinematic Universe, e con l'ultimo trailer rilasciato abbiamo importanti novità per il film e più in generale per il futuro della Marvel . ...

Il futuro della Repubblica italiana : a Follonica una lezione dello storico Paul Ginsborg : ... attento osservatore e conoscitore del nostro Paese, impegnato nella società civile, e che più volte ha saputo inserirsi nel dibattito su come cambiare la politica italiana. Introdurrà la conferenza ...

A Milano Stem in the city - il futuro della tecnologia è rosa : ... sono Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale e Barbara Caputo, professore ordinario al ...

Wwf - report IPBES sullo stato della biodiversità : “Un gravissimo campanello d’allarme - stiamo mettendo a rischio il nostro futuro” : “Unprecedented”, “Senza precedenti”. Questo l’aggettivo utilizzato oggidall’IPBES (Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dell’ONU, l’equivalente per la biodiversità al ruolo dell’IPCC per il cambiamento climatico) per definire l’azione distruttiva dell’uomo sulla natura in occasione del lancio, oggi a Parigi, del Global Assessment report on Biodiversity and Ecosystem Services. Il rapido deterioramento ...

Antonio Conte vittima de Le Iene : il tecnico sottoposto alla macchina della verità sul futuro! : Antonio Conte ha risposto alle domande de Le Iene senza poter mentire, altrimenti la macchina della verità se ne sarebbe accorta Antonio Conte è stato una delle vittime de Le Iene. I colleghi di Italia 1 hanno sottoposto il tecnico alla macchina della verità, stuzzicandolo in merito a vita privata e futuro. In merito a quanto concerne l’extra campo, Conte ha rivelato di non aver mai tradito la moglie, ha dichiarato che i capelli sono ...

Napoli-Cagliari - Maran in conferenza stampa : il bilancio della stagione ed il futuro : “Queste ultime quattro partite ci serviranno per continuare a consolidare le basi sulle quali proseguire. Saranno test impegnativi, a cominciare da quello di domani, sul campo della seconda forza del campionato. I numeri dicono che sarà difficile fare risultato, ma il nostro futuro passa anche attraverso esami così complicati”. Sono le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari in conferenza in vista del match ...

Rick Osterloh parla di presente e futuro della famiglia Made by Google - Pixel compresi : Rick Osterloh, SVP della divisione Devices & Services di Google, ha parlato della famiglia Made by Google, con un occhio di riguardo per i Pixel. L'articolo Rick Osterloh parla di presente e futuro della famiglia Made by Google, Pixel compresi proviene da TuttoAndroid.

Ecofuturo Tv - la quarta puntata della trasmissione tra Co2 - effetto serra - eolico e trasporto navale : Quarto episodio di EcoFuturoTv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, ambiente e della salute del nostro pianeta. “Chi dice che per il Pianeta e per gli umani riconvertire l’economia lineare dello spreco all’economia circolare è un solo un costo, afferma una cosa inesatta e fa proprio il punto di vista dei petrolieri, dei cementificatori, dei produttori di usa e getta e di molti altri che hanno prosperato nell’economia ...