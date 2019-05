Ignazio Moser | le parole del padre | “Spero finisca presto e torni a casa”

Francesco Moser contro il figlio Ignazio : ““Se stesse a casa a lavorare sarebbe meglio” : Francesco Moser non si rassegna al fatto che il figlio Ignazio, fidanzato con Cecilia Rodríguez, abbia deciso di lasciare l’azienda di famiglia e il ciclismo per dedicarsi al mondo dello spettacolo ed è tornato ad esprimere il suo scetticismo a riguardo. “Se stesse a casa a lavorare sarebbe meglio – ha tuonato Francesco Moser in un’intervista a L’Adige – . Non so quanto può durare la vita che sta facendo: deve tornare a fare i ...

Ignazio Moser - il padre a Storie Italiane : “Spero torni da me…” : Storie Italiane, Franco Moser in collegamento: “Spero che Ignazio torni a lavorare con me” E’ intervenuto in collegamento da Orbetello nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 14 maggio 2019, il ciclista Francesco Moser, padre di Ignazio Moser. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, a Storie Italiane Franco Moser ha detto di essere pronto a seguire il giro d’Italia verso la prossima tappa, 235 km, ...

Francesco Moser : "Se Ignazio stesse a casa a lavorare sarebbe meglio" - : Luana Rosato Francesco Moser non riesce ad accettare che il figlio Ignazio abbia intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e tuona, ancora una volta, contro il fidanzato di Cecilia Rodriguez Non riesce proprio ad accettare che il figlio Ignazio abbia abbandonato l’azienda di famiglia e il ciclismo per darsi alla moda e allo spettacolo e, ancora una volta, Francesco Moser non nasconde le sue titubanze riguardo il futuro del ...

Ignazio Moser : "Porterò Cecilia a qualche tappa del Giro d'Italia" : Non è più un ciclista di professione, ma Ignazio Moser continua ad essere molto legato al mondo del ciclismo e, in occasione dell'inizio del 102esimo Giro d'Italia , l'ex gieffino spera di partecipare ...

Ignazio Moser : «Al mio look? Ci pensa Cecilia!» : Ignazio Moser si aggira nel backstage con fare disinvolto e al tempo stesso emozionato. «È la mia prima esperienza vera e propria su una passerella. Sono elettrizzato!» mi racconta nei minuti prima che precedono lo show. Lo incontriamo in occasione della sfilata di Tezenis che ha presentato la collezione estate 2019 nell’headquarter veronese, trasformato per una sera in un divertente e colorato drive-in. A raccontare il mood della collezione ...

Ignazio Moser - dedica a Cecilia Rodriguez : «I nostri primi 18 mesi insieme - grazie a te coltivo la parte migliore di me» : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez compiono i loro primi 18 mesi insieme. Dopo un anno e mezzo di amore, il figlio di Francesco Moser ha dedicato un post dolcissimo alla sua fidanzata, sorella minore...

Ignazio Moser - la dedica a Cecilia Rodriguez per i loro 18 mesi insieme : Sembra ieri quando Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta tv davanti a milioni di italiani l'aitante ex tronista Francesco Monte. Il motivo? La sorella di Belen al Grande Fratello Vip 2 si era innamorata di qualcun altro.Il fortunato era Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco, che da allora non si è mai staccato dalla bella argentina. Tant'è che nelle ultime ore le ha dedicato un toccante post su Instagram per festeggiare i ...

Ignazio e Cecilia : Moser tira le somme del rapporto e non si risparmia : Ignazio Moser, 18 mesi con Cecilia Rodriguez. Lo sportivo tira le somme della love story e non si risparmia: “Sono un disastro, ma tu…” Le struggenti parole sulla relazione amorosa Dopo 18 mesi di relazione, Ignazio Moser è sempre più stregato da Cecilia Rodriguez. Galeotto fu il Grande Fratello 2. Infatti iniziò tutto nel reality […] L'articolo Ignazio e Cecilia: Moser tira le somme del rapporto e non si risparmia ...

Ignazio Moser come Jason Momoa : Le Iene gli tagliano la barba : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raggiunti da Le Iene A quanto pare vedremo presto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in onda su Italia 1 a Le Iene. A far trapelare una piccola anticipazione è proprio Ignazio, tramite le storie del suo profilo Instagram. L’ex gieffino appare senza barba in compagnia di Nicolò De Devitiis, la […] L'articolo Ignazio Moser come Jason Momoa: Le Iene gli tagliano la barba provIene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser : l’amore è nell’aria : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati: vacanze in famiglia per la coppia Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez le cose non potrebbero andare meglio. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, sta vivendo da più di un anno una bellissima storia d’amore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Subito dopo il reality, come […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser: l’amore è ...

Ignazio Moser rivela : "Ho sentito Angela Nasti lontano dai riflettori" : Ignazio Moser ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata sui social. Ebbene, tutti sanno che il fidanzato di Cecilia Rodriguez è un grande amico di Luca Daffrè , uno dei corteggiatori di ...

Gossip U&D - Ignazio Moser : 'Ho sentito Angela Nasti al telefono' - Luca Daffrè in imbarazzo : Risale a poche ore fa, una diretta Instagram nella quale Ignazio Moser potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa di molto importante. Mentre era in auto con Cecilia Rodriguez e Luca Daffrè, il bel ciclista ha confessato di trovare Angela Nasti molto carina e dolce, e di avere quest'idea di lei dopo averci parlato al telefono. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha immediatamente richiamato l'amico, facendogli capire che non avrebbe dovuto ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge presentazioni in famiglia : pranzo con Cecilia e Ignazio Moser : Tanto Jeremias quanto la sorella Cecilia Rodriguez hanno trovato l?amore in un reality, Cecilia con Ignazio Moser al Grande Fratello Vip e il fratello con Soleil Sorge durante l?ultima...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : presentazioni in famiglia : Va a gonfie vele la storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge dopo la fine dell'Isola dei famosi. I due, tornati da poco dall'Honduras ed hanno dichiarato in più occasioni di essere molto ...