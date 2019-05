I ‘wanted poster’ dei protagonisti de La Casa di Carta 3 | caccia alla banda e alle

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Ladi3 riparte ddi rapinatori della Zecca spagnola e dloro complici. Al debutto della nuova stagione, voluta da Netflix dopo il successo virale e certamente inatteso che ne ha fatto una moda mondiale in meno di un anno, Lade Papel 3 racconterà la latitanza dei ladri ormai milionari ma anche le operazioni di ricerca per catturarli.Simulando dei classici "wanted poster" da film western o d'azione, di quelli usati per lanciare taglie sui ricercati e diffondere le loro foto, nelle nuove immagini promozionali della serie compaiono i volti dei latitanti dellache si sono rifugiati all'estero.Le locandine riguardano Il Professore, Tokyo, Nairobi, Rio, Helsinki e Denver, ovvero i sopravvissutirapina riusciti a scappare in paradisi tropicali col bottino milionario. Insieme a loro anche due donne che inizialmente non avevano a che ...

OptiMagazine : I 'wanted poster' dei protagonisti de #LaCasadiCarta3, caccia alla banda e alle complici innamorate #LaCasadiCarta… - Mothersassah : Esagerato! Ma lui PUÒ #sassocoicapelli #kdpartworks #marinaiosardonico #ludus #chaos #clipstudiopaint #grayscale… -