GTA 5 ha venduto oltre 110 milioni di copie | Red Dead Redemption 2 supera quota 24

(Di martedì 14 maggio 2019) Take-Two Interactive ha rivelato che Grand Theft Auto V ha110difino a oggi, ovvero 10dida novembre 2018. In altre parole, in sei mesi, il gioco, che è uscito da sei anni, ha distribuito altri 10disu console PS4, Xbox One, PC, riporta Comicbook. Il titolo è il secondo gioco piùdi tutti i tempi, dietro solo a Minecraft, che è ancora comodamente davanti con circa 155di. Tuttavia, a questa velocità, c'è la possibilità che GTA 5 catturi Minecraft, specialmente se sarà trasferito su PS5 e sulla prossima Xbox o persino su Switch.Naturalmente, il motivo principale per cui Grand Theft Auto V continua a vendere in questo modo è GTA Online, la sua porzione online, che vanta ancora una community molto ampia e solida. Leggi altro...

