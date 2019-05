Gruppo Hyundai e Rimac - Siglata una partnership per le elettriche sportive

quattroruote

(Di martedì 14 maggio 2019) Ilha siglato unacon laAutomobili per le auto. Un'alleanza per la quale i coreani hanno investito 64 milioni di euro attraverso laMotor e 16 milioni attraverso la Kia Motors, per un totale di 80 milioni di euro.e Fuel-Cellnel futuro della. La collaborazione strategica permetterà di accelerare lo sviluppo dei prototipi elettrificati: larealizzerà infatti un modello totalmente elettrico del brand sportivo N e di un veicolo Fuel Cell ad alte prestazioni. Vedremo le concept nel corso del 2020, ma sono già allo studio le future varianti di serie. La, fondata in Croazia nel 2019 da Mate, vanta già una collaborazione e una partecipazione azionaria con Porsche, che ha acquisito il 10% dell'azienda nel corso del 2018.

