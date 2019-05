Grande Fratello | Ercole e Onestini nascondono le ragioni del loro incontro a Cesenatico

Grande Fratello - dettagli intimi scabrosi. Gaetano ed Erica a letto - D'Urso : "Mi vergogno a mandarlo in onda" : dettagli intimi talmente squallidi da non poter essere mandati in onda al Grande Fratello. E Barbara D'Urso mette alla gogna il responsabile. La relazione tra Gaetano ed Erica sta entrando nel vivo, ma il modello compie un passo falso clamoroso: spiffera ad altri inquilini i segreti delle loro ore d

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Grande Fratello - Francesca Cipriani in lacrime dopo lo scontro con Valentina Vignali : ecco cosa è successo : Francesca Cipriani è entrata nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con Valentina Vignali che durante la settimana l’aveva definita una “stupida”. Un’offesa che la showgirl non ha potuto ignorare e di cui ha chiesto conto alla cestista: “Non si danno giudizi se non si conoscono le persone, è un errore”, le ha detto. Poi la Cipriani ha insistito tenendo il punto e cercando di far capire alla Vignali ...

Grande Fratello - Barbara D’Urso furiosa con Gaetano : “Se racconti quello che fai sotto le coperte io mi inca**o” : Il comportamento di Gaetano ha fatto infuriare Barbara D’Urso, che nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 maggio ha deciso di intervenire richiamando il concorrente del reality per il racconto ricco di dettagli hot che ha fatto ai suoi coinquilini delle effusioni scambiate con Erica. Gaetano sembra infatti aver instaurato un rapporto molto intimo con la sua coinquilina con la quale ha scambiato tenerezze ed effusioni ...

Grande Fratello - Gaetano rivela particolari privati della notte di passione con Erica : All'interno della casa del Grande Fratello 16, a distanza di quasi due mesi dall'inizio del reality show, cominciano a formarsi le prime coppie. In questi ultimi giorni abbiamo visto che il rapporto tra n è diventato sempre più stretto e i due hanno trascorso anche una bollente notte di passione assieme, così com'è stato confermato nei giorni successi dai due diretti interessati. In particolar modo abbiamo visto che Gaetano, parlando con gli ...

Grande Fratello 16 - resoconto sesta puntata : Mila eliminata - Serena in nomination : Gli argomenti di discussione non sono certo mancati nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 16, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5. Si attendeva una squalifica per Francesca De Andrè, sia per gli appellativi usati contro Mila Suarez che per le parole che hanno indignato Gessica Notaro, ma alla fine non è stato preso nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare. La nipote di Faber ha avuto modo di rivedere il suo ...

Grande Fratello 2019 sesta puntata - eliminata e nominati : ecco cos’è successo : Gf 2019, puntata 13-14 maggio movimentatissima puntata movimentatissima quella del 13-14 maggio 2019 del Grande Fratello 16, e a tratti anche assurda se pensate al confronto tra Francesca De André, Roxy e Giorgio, oppure alla discussione tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Tanti gli argomenti trattati, altrettante le discussioni, e anche qualche sfuriata di Barbara […] L'articolo Grande Fratello 2019 sesta puntata, eliminata e ...

Grande Fratello : Mila lascia il reality e Michael finisce fra i nominati : Lunedì 13 maggio è andata in onda in prime time su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Nip di Barbara D'Urso, in cui è stata eliminata la concorrente Mila e sono entrati in casa alcuni personaggi noti per interfacciarsi con i ragazzi. Nel corso della puntata, infatti, sono entrati in casa Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, Edoardo Ercole e Francesca Cipriani. Francesca incontra Giorgio Nel dettaglio, si segnala che la sesta ...

Grande Fratello : Serena Rutelli fa un incontro speciale e si commuove : Serena Rutelli del GF 16 incontra l’amica d’infanzia, che le fa una proposta Dopo tantissime polemiche e litigate, ecco arrivare finalmente un momento che ha commosso molto i telespettatori del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Di cosa si tratta? Serena Rutelli ha avuto modo di incontrare una delle sue migliori amiche ai tempi della scuola elementare. In questa circostanza la donna le ricordato ha di averla difesa spesso e ...