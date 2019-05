Gran Sasso | Assoturismo Abruzzo | se chiude noi dichiareremo lo sciopero fiscale

Gran Sasso - perché il traforo rischia di chiudere. Danni miliardari per trasporti e viabilità : Dietro la vicenda del Gran Sasso c’è una partita che vale miliardi e responsabilità. Il ministero finora l’ha giocata con una certa durezza: Danilo Toninelli, è andato più volte in Abruzzo e non ha risparmiato dichiarazioni anche sui social. La Strada dei Parchi (Sdp), società di gestione dell’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo su cui si trova il traforo, continua a parlare di chiusura dal 19 maggio...

Toninelli si è accorto che con la chiusura del Gran Sasso l'Abruzzo rischia la paralisi : Dopo Genova, L'Aquila. Sulla vicenda del traforo del Gran Sasso il governo ripete il refrain già sperimentato con il crollo del ponte Morandi, quando contro Autostrade per l'Italia minacciava la revoca della concessione. Questa volta la polemica è su Strada dei Parchi Spa, che gestisce le autostrade

Autostrade - il tunnel del Gran Sasso verso chiusura : le gravi conseguenze e le colpe della politica : Se la promessa fatta da “Strada dei Parchi”, concessionaria delle Autostrade A24 e A25, dovesse tramutarsi in realtà, il prossimo 19 maggio il tunnel del Gran Sasso sarà chiuso, per l’esattezza verrà interrotta la circolazione in entrambe le direzioni nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele. La decisione di chiudere il tunnel del Gran Sasso che si snoda per 10 chilometri sull’autostrada A24, è stata presa dall’ente che gestisce ...

Ambiente - Osservatorio Indipendente : “Situazione di grave pericolo per l’acquifero del Gran Sasso” : Questa mattina, presso la sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama del Senato, l’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, promosso dalle Associazioni WWF, LegAmbiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia – GADIT, FIAB, CAI e Italia Nostra, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare la “situazione di grave pericolo per l’acquifero del Gran Sasso in Abruzzo che rifornisce ...

A24 - chiusura del Traforo del Gran Sasso - a rischio concessione. SdP : "ll Mit sapeva" : L'Aquila - Il Mit ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo della chiusura del Traforo del Gran Sasso, che la società vorrebbe fare scattare dal prossimo 19 maggio. L'incontro dovrebbe servire a evitare la chiusura che, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una "procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento" grave da parte della ...

Traforo del Gran Sasso - A24 : divieto mezzi pesanti tratta L’Aquila Est-Colledara direzione Teramo : L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche, dal 15 al 17 maggio p.v. sarà disposto, tra gli Svincoli di L’Aquila Est e Colledara/San Gabriele dell’autostrada A24 in carreggiata est (direzione Teramo), il divieto di transito ai pullman ed ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i mezzi ...

Traforo Gran Sasso - rischio chiusura dal 19 maggio. Vertice al Mit : Traforo Gran Sasso, rischio chiusura dal 19 maggio. Vertice al Mit Strada dei Parchi vuol sospendere la circolazione nel tunnel per evitare nuove accuse realtive ai presunti pericoli di inquinamento delle falde acquifere. Ma il ministero non ci sta: sarebbe procurata interruzione di pubblico servizio Parole ...

Il concessionario del traforo del Gran Sasso : "Costretti a chiuderlo". Il Mit : "Se lo fate - revoca della concessione" : Il Mit ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso, che la società vorrebbe fare scattare dal prossimo 19 maggio. L’incontro dovrebbe servire a evitare la chiusura che, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della ...

Gran Sasso - Mit : chiusura?Via concessione : 15.45 Il Mit ha convocato per martedì prossimo un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo del Traforo del Gran Sasso, che la società vorrebbe chiudere dal prossimo 19 maggio. La chiusura, dicono fonti del Mit, rappresenterebbe una "procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento" grave da parte della società, concessionaria delle autostrada A24 e A25, con il rischio di "revoca immediata della ...

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi : “Chiuso dal 19 maggio”. Mit : “Se accade - revoca concessione”. Incontro martedì : Strada dei Parchi annuncia la chiusura del Traforo del Gran Sasso dalla mezzanotte del 19 maggio e fonti del ministero delle Infrastrutture agitano lo spettro della “revoca immediata della concessione” perché se la società dovesse passare dalle parole ai fatti si tratterebbe di una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della controllata da Toto holding Spa. Per ...