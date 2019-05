Gf | Ivana Icardi assente alla diretta | Mi sono presa una pausa

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Luana Rosatosceglie di non parteciparedel 13 maggio del Grande Fratello e comunica ai suoi follower di aver preferito un momento diSembra stia passando un momento particolarmente difficile dopo l’uscita dal Grande Fratello 16 e, per questo motivo,ha scelto di non partecipare all’appuntamento indel 13 maggio scorso. I telespettatori, infatti, hanno notato che l’argentina non era seduta negli studi di Canale 5 tra i concorrenti eliminati dal GF e, nonostante molti abbiano pensato ad un suo ipotetico rientro nella Casa per un nuovo confronto con qualcuno dei suoi ex coinquilini, è stata la stessaha chiarire di aver fatto una scelta precisa. Attraverso il suo profilo Instagram, la sorella di Mauroha comunicato: “Ragazzi stasera non sarò sul set del GF per propria decisione, ma ci vediamo la prossima ...

