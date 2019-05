Gf | il fidanzato della De André ci ricasca | dalla bionda Rosy passa alla mora

Non è vero niente! A Domenica Live parla l'amante del fidanzato della De André : “Ero lì per lavoro, ero sotto casa di Francesca, c’hanno fatto le fotografie. Non eravamo soli. Eravamo io, Giorgio e la cugina di Giorgio. Io sono una mamma, di un bambino di 6 anni, e non mi metto in mezzo a certe situazioni con un uomo fidanzato. Non sono mai salita a casa sua”. Al Grande Fratello Francesca De André incontrerà il fidanzato Giorgio.-- La De André a visto solo delle foto, quelle che Barbara d’Urso le ha mostrato - che lo ...

Domenica Live - Roxy nega una storia con Giorgio - il fidanzato della De Andrè : "Si doveva parlare di lavoro" : Roxy è stata immortalata in alcuni scatti che la vedevano in compagnia del fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio, sotto l'appartamento milanese dell'attuale concorrente del Grande Fratello 16. La ragazza, oggi, è entrata in studio a Domenica Live, ospite di Barbara d'Urso (sotto le note di Toxic di Britney Spears)."La storia non è proprio andata così... Io, tramite amici comuni, mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di ...

Il paparazzo sulla foto della Prati col fidanzato : 'Me l'ha data la Perricciolo' : Durante l'ultima puntata di "Live-Non è la D'Urso", è stata mandata in onda una foto che si diceva immortalasse Pamela Prati e Mark Caltagirone mentre rientravano a casa. La conduttrice ha fatto sapere che è stato il paparazzo Maurizio Sorge a realizzare questo scatto esclusivo poche sere fa a Roma. Il diretto interessato, però, a Fanpage ha smentito categoricamente di essere lui l'autore di quest'immagine: l'uomo ha fatto sapere che è stata ...

Grande Fratello - Francesca tradita dal fidanzato? Parla la sorella della gieffina : La nuova diretta del Grande Fratello , il reality condotto da Barbara D'Urso , è stata trasmessa lunedì 6 maggio ed ha riservato al pubblico molti colpi di scena. Come il momento in cui la conduttrice ...

Grande Fratello - il fidanzato della De Andrè non l'ha tradita - parla la sorella Fabrizia : Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio, Fabrizia, sorella di Francesca De Andrè, ha smentito la notizia che oramai circola da giorni: Giorgio Tambellini non l'ha tradita. Dopo giorni di silenzio da parte di Giorgio, fuori dall'Italia per lavoro, la sorella di Francesca è riuscita a p

Francesca e Mila si azzuffano. Cosa fa il fidanzato della De André : Al Grande Fratello 16 Francesca De André attacca di nuovo Mila Suarez e si avvicina a Gennaro Lillio. E la modella marocchina replica: "Lui mi ha usato". Intanto Giorgio, il fidanzato della De André, ...

A 3 anni muore picchiato dal fidanzato della madre : “Botte tanto forti da rompergli l’intestino” : La vicenda di Riley Siswick, morto a 3 anni dopo essere stato picchiato dal fidanzato della mamma. Kyle Campbell, 26 anni, lo ha colpito talmente forte da fargli esplodere letteralmente l'intestino. La fuoriuscita di liquido gli ha provocato una infezione che gli è stata letale. Nei guai anche la mamma: non ha allertato subito i medici per difendere il compagno.Continua a leggere

Voleva privarla della sua identità! Nessuna attenuante per l’ex fidanzato di Gessica Notaro : Nessuna attenuate generica per Edson Tavares, condannato a 15 anni in secondo grado per l'aggressione con l'acido all'ex fidanzata Gessica Notaro. Secondo i giudici della Corte d'Appello di Bologna, il suo gesto "appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di ...

Nadia Toffa dice addio al fidanzato - la Iena spiega i motivi della rottura : “mai stato con me ad una chemioterapia” : Nadia Toffa lascia il fidanzato, la presentatrice de Le Iene spiega perchè è tornata single su Instagram Nadia Toffa torna single. La presentatrice de “Le Iene”, che qualche tempo fa aveva parlato di una presenza maschile al suo fianco, ha annunciato di aver lasciato il fidanzato, spiegandone anche i motivi. “Buongiorno amici miei tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ...

Barbara D’Urso mostra la foto del fidanzato della Prati ma non è lui : Il matrimonio di Pamela Prati è ormai la soap opera preferita dagli italiani. Tra smentite e fughe di notizie nella sesta puntata di “Live non è la D’Urso” la conduttrice ha annunciato di avere le foto che mostrano finalmente l’identità del fidanzato della Prati, ma l’agente Eliana Michelazzo smentisce: «Non è lui». Barbara D’Urso ha detto in diretta di aver ricevuto, in maniera riservata, da una persona molto vicina alla ...

Grande Fratello – Chi è il nuovo fidanzato della Vignali? Lorenzo Orlandi - il ragazzo che ha fatto dimenticare Laudoni a Valentina : Dopo la tormentata storia con Stefano Laudoni, Valentina Vignali si è innamorata di nuovo: lui è il fotografo Lorenzo Orlandi Una storia complicata con Stefano Laudoni e poi una serie di flirt che l’hanno portata tra le braccia di Lorenzo Orlandi. È questo il ‘riassunto’ della vita sentimentale di Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16. La cestista ha raccontato all’interno della casa più spiata ...

Il comico Dado Pellegrini aggredito dall'ex fidanzato 17enne della figlia : Un volto noto di Zelig e Colorado che finisce in una storia figlia di questi tempi guasti, dove i ruoli e il concetto di giovani e adulti si confondono: Davide Pellegrini, per tutti Dado, è stato ...

Dado - da Zelig al pronto soccorso : aggredito dall'ex fidanzato della figlia : Il comico Gabriele Pellegrini , noto come Dado , è stato vittima di una aggressione brutale poche ore fa. Il protagonista di Zelig ha raccontato la sua brutta avventura a La Repubblica , spiegando i ...