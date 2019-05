Gf diretta | Malgioglio e Iva senza parole | “Uno scandalo”

Grande Fratello - Jessica Mazzoli in diretta dall’ospedale : “Morgan non mi ha neanche chiamata”. Malgioglio si infuria : “Vergogna” : “Me la sono vista brutta“. Così Jessica Mazzoli, collegata in diretta con il Grande Fratello dall’ospedale romano dove è ricoverata, racconta il malore avuto e l’operazione d’urgenza a cui ha dovuto sottoporsi per una peritonite. “Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi”, ha raccontato l’ex ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio gliela vuole far pagare : chi ha deciso di massacrare in diretta : Cristiano Malgioglio ha annunciato su Instagram che nella prossima puntata del Grande Fratello con Barbara D'Urso cercherà a tutti i costi lo scontro con il dottor Alberico Lemme. Secondo Malgioglio, Lemme è stato irrispettoso con le donne, ma i fan gli hanno fatto notare che anche il comportamento

Grande Fratello - Lemme a Malgioglio desta ribrezzo in diretta : 'Fai la cacchina?' : Lunedì in serata è stata trasmessa la prima delle puntate del reality di Canale 5 Grande Fratello edizione 16, e in studio con Barbara D'Urso era presente anche l'opinionista Cristiano Malgioglio. Per l'occasione il cantautore siciliano portava un kilt scozzese originale e, come ci sia aspettava, sia il pubblico che la conduttrice si sono domandati se sotto il vestito indossasse l'intimo. In seguito Malgioglio è stato protagonista di un dialogo ...

Grande Fratello - in diretta senza mutande per la prima serata : la D'Urso prova a spogliare Malgioglio : Per la prima serata del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio in veste di opinionista per Barbara D'Urso ha scelto di indossare un kilt scozzese, scatenando la curiosità del pubblico in studio e quello a casa: "Indosserà la biancheria intima?". La D'Urso ha fatto più di un tentativo per risolvere il