GF 16 | Francesca De André tradita da Giorgio? Spuntano nuove foto

Gf - scintille fra Francesca e Rosy. Malgioglio : "Fabrizio De André si ribalta nella tomba" - : Serena Pizzi Puntata bollente al Gf. Francesca riesce a vedere il suo fidanzato, Rosy entra nella casa e si scontra con la De André La nuova puntata del Gf è piuttosto ricca di colpi di scena. Le sorprese non mancano di certo e i concorrenti non hanno nemmeno il tempo di metabolizzare quello che succede. Ma fra i vari scontri, chiarimenti e lettere, ciò che ha sicuramente catalizzato l'attenzione del pubblico è stato ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André e Gennaro incontrano Roxy e Giorgio Tambellini (video) : Scontro fra titani quello andato in onda stasera al Grande Fratello 16, nella puntata in diretta su Canale 5 condotta da Barbara d'Urso: a contendersi l'applauso del pubblico in studio l'inquilina Francesca De André e l'influencer Roxy, all'anagrafe Rosi Zamboni. La bionda platinata è entrata nella casa di Cinecittà per rispondere alle parole che la figlia del cantautore Cristiano le ha rivolto durante la settimana, dopo la messa in onda delle ...

Francesca De André e il fidanzato Giorgio spiazzano : la d’Urso non ci sta : Francesca De André e l’incontro con il fidanzato Giorgio al Grande Fratello: la coppia spiazza La puntata del Grande Fratello inizia proprio con Francesca De André. Sono diversi i casi che la vedono protagonista durante questa prima serata. Ovviamente non può non essere trattata la questione legata al presunto tradimento del fidanzato Giorgio. La gieffina […] L'articolo Francesca De André e il fidanzato Giorgio spiazzano: la ...

Francesca De André fa pace con Giorgio al GF : è caos in studio : Francesca De André e Giorgio Tambellini si chiariscono al Grande Fratello Era solo questioni di giorni prima che il GF 16 decidesse di mandare in onda in prima serata un confronto tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio Tambellini. Quest’ultimo è stato paparazzato con la bionda influencer Rosi Zamboni (detta Roxy) fuori dalla casa della De André e anche in un bar, impegnati a prendere un caffé tra risate e sguardi complici. Questa ...

Anticipazioni GF16 : nella 6ª puntata Francesca De Andrè faccia a faccia con Giorgio e Rosi : Ad una settimana esatta da quando è stata messa al corrente del tradimento che avrebbe subito dal fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè sta per incontrare sia lui che la sua presunta amante. Le Anticipazioni che Barbara D'Urso ha dato sulla sesta puntata del Grande Fratello, hanno informato il pubblico che la concorrente avrà un faccia a faccia nella Casa sia con il suo compagno che con Rosi, l'influencer con il quale è stato paparazzato ...

Il Grande Fratello 2019 mette sul podio Serena Rutelli e Francesca de Andrè : anticipazioni 13 maggio : Tutto è pronto per il ritorno del Grande Fratello 2019 in onda oggi, 13 maggio, su Canale 5 in prima serata dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane. Il reality è pronto ad una svolta ma anche questa sera le due protagoniste saranno Serena Rutelli e Francesca De Andrè, angelo e diavolo di questa edizione del programma. La prima ha detto no all'incontro con la madre naturale ma ha aperto il suo cuore ai suoi fratelli. La stessa Barbara ...

GF16 : Francesca De Andrè a rischio squalifica per aver chiamato Mila 'mongoloide' : Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La settimana appena trascorsa è stata davvero molto movimentata. Al centro della bufera ci è finita Francesca De Andrè: la nipote dell'omonimo cantante non riesce proprio ad andare d'accordo con la coinquilina Mila Suarez. Le due donne si sono già scontrate in precedenza, la situazione è, però, degenerata nel momento in cui è subentrato Gennaro. Quest'ultimo sembrava avere un ...

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : Francesca De Andrè incontra il fidanzato Giorgio e la presunta amante. Francesca Cipriani nella casa : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

