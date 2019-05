George Clooney a Roma per la premiere italiana di Catch-22

George Clooney : “Catch-22 è una satira contro la guerra attuale anche oggi” : https://www.youtube.com/watch?v=eCgeIcUdysQ Andrà in onda dal 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Catch-22, la miniserie internazionale tratta dal grande romanzo antimilitarista di Joseph Heller, pubblicato in Italia col titolo di Comma 22 (Bompiani). La produzione originale Sky è ambientata a Pianosa durante la Seconda guerra mondiale, dove un gruppo di bombardieri americani devono affrontare le assurdità della guerra fra cui il paradosso ...

George Clooney : «Io padrino del royal baby? Pessima idea» : Harry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal baby

George Clooney lancia la sua Catch 22 in conferenza stampa prima del debutto su Sky (Foto e video) : Il tempo corre veloce e se lo scorso anno eravamo qui a parlare dei lavori sul set in Sardegna e delle prime foto di Catch 22, oggi siamo pronti non solo a vedere i primi episodi della serie ma anche assistere alla sfilata di George Clooney in quel di Roma per il lancio ufficiale in conferenza stampa. Sembra proprio che la serie tv che debutterà il 21 maggio su Sky Atlantic non porterà sullo schermo gli orrori della guerra nel senso letterale ...

George Clooney : "La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci - perché penso di avere altri talenti" : “La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci, perché penso di avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana George Clooney, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime ...

La dolce vita di George Clooney e Amal : Si pensava che George Clooney sarebbe arrivato a Roma da solo per l’anteprima europea di Catch-22, la serie tv da lui diretta, prodotta e interpretata che il 21 maggio debutterà su Sky Atlantic. Invece la moglie Amal Alamuddin non resistito all’idea di accompagnarlo e di godersi un po’ la «dolce vita». --Sposati dal 2014 e genitori di due gemelli, Ella e Alexander, di quasi 2 anni, George e Amal, non appena possibile, amano concedersi ...

Chiara Ferragni incontra George Clooney : "Per me Fedez è più bello" : Ospite di un evento organizzato dalla NASA negli Stati Uniti, Chiara Ferragni si è fatta immortalare alla festa nientemeno che con l'attore americano George Clooney.Immediatamente i follower della fashion blogger si sono scatenati davanti allo scatto che ritrae insieme la moglie di Fedez e l'ex stella di E.R - Medici in prima linea, poi diventato un interprete al cinema, tanto che la Ferragni alla fine ha scherzato: “Adoro George, ma nel ...

Royal Baby - George Clooney padrino di Archie? La sua risposta spiazza tutti : Particolare coincidenza, che ha alimentato le voci circa questa possibilità, è il fatto che Clooney ha compiuto gli anni proprio il 6 maggio, giorno nel quale il Royal Baby è venuto al mondo. A tal ...

George Clooney e Amal festeggiano i 50 anni dall’allunaggio : Amal e George ClooneyChiara FerragniJean-François Clervoy, Terry Virts, Nicole Stott, Thomas Stafford, George Clooney, Charlie Duke, James Ragan e Raynald AeschlimannSaturn VCharles Duke e George Clooney George Clooney, Belkys Nerey e Thomas StaffordRaynald Aeschlimann, presidente e CEO di Omega, con George ClooneyChiara Ferragni e Charles DukeQuando, quell’epico, leggendario e per alcuni mitologico 20 luglio 1969, il primo piede di essere ...

La strana coppia! Chiara Ferragni e George Clooney : Metti una sera a cena con George Clooney. Chiara Ferragni l’ha incontrato nella base Nasa di Cape Canaveral, ospiti dello stesso evento (Omega ha celebrato il primo passo dell’uomo sulla luna, ndr). E la foto insieme, da didascalia «la strana coppia», è subito finita sul profilo dell’influencer, che ha appena compiuto 32 anni. «Ho incontrato Clooney, eravamo seduti allo stesso tavolo e ho riso alle sue battute», ha rivelato l’imprenditrice ...

Royal Baby : George Clooney non sarà il padrino di Archie - il figlio di Meghan e Harry - Sky tg24 - : L'attore, amico dei duchi del Sussex, smentisce le indiscrezioni e scherza: "Sono padre di due gemelli, e riesco a malapena a farlo". Poi ironizza sulla data di nascita del piccolo, il 6 maggio, ...

Chiara Ferragni - foto ricordo con George Clooney : foto a sorpesa per Chiara Ferragni che, bellissima in outfit luccicante, posa al fianco dell'affascinante George Clooney . I due hanno preso parte a un evento tenutosi presso la sede ufficiale della ...

Chiara Ferragni incontra George Clooney alla Nasa : "Adoro le sue battute" : Sta per terminare la tre giorni alla Nasa di Chiara Ferragni . La bella influencer è voltata in Florida nella sede dell'agenzia aerospaziale americana per partecipare al lancio del Moon Watch del ...

George Clooney padrino del figlio di Harry e Meghan? Lui risponde così : George Clooney non ha alcuna intenzione di fare da padrino al piccolo Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Anche se i due lo volessero. La battuta dell’attore durante il Jimmy Kimmel Live: “Harry, Meghan, siamo buoni amici ma se volete che io faccia da padrino a vostro figlio non chiamatemi”. Clooney ha poi proseguito dicendo che è già un impegno abbastanza gravoso occuparsi dei suoi figli: “Sono padre di ...