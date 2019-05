FPF | il City replica | «Accuse false | qualcuno vuole danneggiare il club»

Birmingham City - 9 punti di penalità per violazione del FPF : Sanzione pesante per il Birmingham City, club che milita nella Championship, la seconda serie calcistica inglese. L’EFL (English Footbal League) ha fatto sapere con un comunicato che la squadra subirà una penalizzazione di 9 punti in campionato a seguito delle violazioni delle norme legate al Fair Play Finanziario inglese. Il Tas accoglie il ricorso del […] L'articolo Birmingham City, 9 punti di penalità per violazione del FPF è stato ...