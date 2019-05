Foto porno di Giarrusso finisce in rete Lui | ' Pronto a denunciare'

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Nicola De Angelis Dinoè un ex giornalista delle Iene e ora è in corsa con il M5S per un seggio all'europarlamento e nella giornata di ieri è comparsa una suacompromettente: lui in piedi nudo nel bagno. Forse revenge porn? Unadi Dinocomparsa in un profilo Facebook. Fin qui nulla di strano, l'ex Iena è un volto noto al grande pubblico in particolare perché oggi lo si vede candidato per un seggio all'europarlamento con il M5S. Il particolare sconcertante è che lache è stata pubblicata è un selfie che lo ritrae nudo, in piedi, in un bagno. Unaprivata che non doveva essere diffusa nella maniera più assoluta. Chi l'ha pubblicata ha scelto di tagliarla e non mostrare le parti intime in maniera tale da ritardarne la rimozione dal social. Come si legge da Repubblica, il commento legato allafa intendere che il pentastellato per ...

PasCap12 : @fulvioabbate @DinoGiarrusso Quindi chi manda foto porno in giro ha una vita???????? - fulvioabbate : Chi non ha mai inviato una propria foto con la ciolla di fuori alzi la mano. In difesa dei cazzi privati di Dino Gi… - livingforjin : RT @LucillaMasini: #Whatsapp ammette problemi di sicurezza: hacker hanno rubato dati. Capisci che stai invecchiando quando non temi per le… -