Foto e trama del finale di The Big Bang Theory | un doppio episodio tra segreti e novità

(Di martedì 14 maggio 2019) Preparate i fazzoletti: la CBS ha divulgatodeldi The Big. Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette diranno addio ai fan in unconclusivo, al termine del quale andrà in onda uno speciale, condotto da Kaley Cuoco e Johnny Galecki, volto a portarci dietro le quinte della serie.Il penultimoha riunito Leonard con sua madre in una commovente riappacificazione che ha di certo spianato la strada al, mentre Raj ha definitivamente chiuso la storia con Anu. The Bigdovrà rispondere ad alcune domande rimaste in sospeso nel corso della stagione, a cominciare da Amy, Sheldon e la loro super asimmetria, passando per il futuro di Raj (di nuovo single) e la questione figli di Penny e Leonard (non avranno intenzione di lasciare le cose nel limbo?).L'12x23, che costituisce la prima parte del ...

