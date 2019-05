Folla oceanica per Di Maio a Bari | ma la foto è della festa di San Nicola

VIDEO Valentino Rossi - Folla oceanica per il Dottore : cori assordanti ad Austin - come un divo di Hollywood : Valentino Rossi è sempre accolto da un tifo sfrenato ovunque vada: dopo la folla oceanica che lo ha osannato in Argentina, il Dottore è stato acclamato anche ad Austin dove nel weekend si corre il GP USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Yamaha ha ricevuto cori e complimenti come una star di Hollywood, di seguito il VIDEO. VIDEO cori PER Valentino Rossi GP USA 2019: Clicca qui per mettere ...