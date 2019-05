Ferrari in crisi | il Mondiale di F1 è dominato dalla Mercedes

gqitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Impossibile da immaginare, ma terribilmente vero. L’inizio deldi Formula 1 per laè stato un incubo, con lacapace di infilare cinque doppiette in altrettante gare. La coppia Hamilton-Bottas vola sia in prova che in gara dominando la classifica piloti (112 punti l’inglese, 105 il finlandese, Vettel è già a -48), mentre le Frecce d’argento quella costruttori (+96 sulla). Dopo sole cinque gare il2019 sembra già aver preso la strada degli ultimi anni, almeno a giudicareperfetta alternanza sul primo gradino del podio: Bottas, Hamilton, Hamilton, Bottas, Hamilton. Solo due anni fa, dopo la gara di Montmelò, Vettel era in testa con 104 i punti, sei più di Hamilton. Lasi perse poi nel corso della stagione, ma almeno l'avvio fu positivo. Per ritrovare un avvio di stagione ...

