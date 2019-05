Facebook chiude 23 pagine di fake news Questa è la morte della democrazia

Facebook chiude 23 pagine di fake news - ma il danno è fatto e noi siamo cambiati in peggio : Un gruppo di clandestini prende a bastonate un’auto dei carabinieri nell’indifferenza generale, anzi c’è anche una voce fuori campo che li incita, ma guardando meglio sul lato sinistro dell’immagine si nota un pannello riflettente che viene usato sui set e un microfono direzionale. Capire che è un video fasullo non è neppure una questione di analfabetismo funzionale, basta avere degli occhi. (fonte: Facebook newsroom) Questa bufala gira ormai ...

Europee - Facebook chiude 23 pagine a sostegno di Lega e M5S che diffondevano fake news : Le 23 pagine italiane sul social network contavano oltre 2,46 milioni di follower: condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione, a due settimane dalle elezioni Europee del 26 maggio, è avvenuta dopo un'indagine del movimento cittadino Avaaz.Continua a leggere

‘Diffondono fake news’ : Facebook chiude 23 pagine (metà a favore di M5S e Lega) : Diffondevano disinformazione e violavano la policy del social network in tema di autenticità: questi i motivi per cui 23 pagine italiane sono state chiuse. Tra queste, molte pagine non ufficiali a sostegno dei partiti di governo

Erano a sostegno di Lega o M5s! Fake news - Facebook chiude 23 pagine : La pagina più attiva era ''Vogliamo il movimento 5 stelle al governo'', una pagina non ufficiale a sostegno del Movimento 5 Stelle. La più attiva pagina a sostegno della Lega tra quelle chiuse, ''Lega Salvini Premier Santa Teresa di riva'', è stata quella che di recente ha maggiormente condiviso un video che mostrava migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri.Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di ...

Facebook chiude 23 pagine che diffondevano fake news o messaggi violenti : “Metà a sostegno di Lega o M5s” : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che, in totale, raggruppavano quasi 2,5 milioni di follower. La decisione dei vertici del social media è arrivata a seguito di un’indagine del movimento cittadino Avaaz che ha raccolto numerosi messaggi che diffondevano informazioni false e contenuti anti-vaccini, antisemiti e contro gli immigrati a ridosso delle elezioni europee. Tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o ...

Facebook chiude 23 pagine con fake news : 19.27 Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale su migranti e vaccini, oltre a messaggi antisemiti, spesso a sostegno di Lega o M5S. pagine con 2,5 mln di follower. L'azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non governativa attiva sul tema dei diritti umani,che a ...

Facebook chiude decine di pagine pro Lega e M5S : condividevano fake news divisive : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di followers che condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee: tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5S. La decisione a seguito di un’indagine del movimento cittadino Avaaz. “Ringraziamo Avaaz – afferma un portavoce di Fb – per aver condiviso le ricerche ...

Facebook chiude 23 pagine di fake news : la metà diffondevano contenuti pro Lega e Movimento 5 Stelle : L’oscuramento dopo la segnalazione di Avaaz. Tra i contenuti pubblicati: finti video di migranti, false citazioni di Saviano e pagine di allevatori che diventavano di colpo leghiste

«Chiudete subito Facebook o la nostra democrazia rischia di morire...» : Il nostro Parlamento è stato il primo del mondo a provare a chiamarvi a rispondere delle vostre azioni, ma ha fallito. Voi siete letteralmente fuori dalla portata delle nostre leggi. Non solo quelle ...