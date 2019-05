ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Il “Rieccolo” non era lui ma Amintore Fanfani. Più di qualcuno, però, si è ricordato di quel soprannome inventato da Indro Montanelli quando ha letto dell’ultimo acquisto di Nicola: Paolo Cirino. Sissignore, tutto vero. Alle prossimeil Pd potrà contare sul sostegno dello storico ministro del Bilancio di Giulio Andreotti. “Siamo allo spopolamento anche della logica. Il sistema politico è talmente complesso – per utilizzare un’espressione signorile – che uno ha l’imbarazzo per chi votare”, dice ‘o ministro al fattoquotidiano.it.nel Pd: i detrattori si sono già scatenati. Che dicono?deve rinnovare il Pd e si prende uno come? Ma chi lo dice? I 5 stelle? Vorrei trovarne uno di questi che viene a fare un dibattito con me. Io a Di Maio voglio dire tre cose. Dica. Intanto ...

Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Europee, Pomicino vede Zingaretti e decide di sostenere il Pd: “Qualche voto ce l’ho, gli amici mi seguiranno” https:/… - fattoquotidiano : Europee, Pomicino vede Zingaretti e decide di sostenere il Pd: “Qualche voto ce l’ho, gli amici mi seguiranno” - MPenikas : FQ: Europee, Pomicino vede Zingaretti e decide di sostenere il Pd: “Qualche voto ce l’ho, gli amici mi seguiranno”… -