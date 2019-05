Espatri, Italia dopo Romania e Polonia

L'è stritolata dalla concorrenza sleale di Paesi come la Bulgaria, con salari sotto i 2 euro l'ora, o il Lussemburgo, dove la pressione fiscale reale è negativa. Stiamo diventando "un Paese da dove andare via o da cui stare lontano". Questa la foto scattata dal Focus Censis per i 100 anni di Confcooperative. L'è terzaper numero died è in fondo alla classifica europea per attrazione di investimenti esteri (il 20,3% del Pil nel 2017).Fa peggio soltanto la Grecia.(Di martedì 14 maggio 2019)