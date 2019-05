Era così ubriaco da svenire al volante | denunciato

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Mariagiulia Porrello L’uomo, 37 anni, di Gerenzano, stava guidando al limite del coma etilico. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato una Fiat Panda in mezzo alla strada con motore e fari accesi Era talmentedasulla macchina che stava guidando, rimsta accesa in mezzo alla strada. È accaduto sabato sera a Saronno, in provincia di Varese. Come riferisce ilSaronno.it, a notare qualcosa di anomalo in quella Fiat Panda posizionata al centro della carreggiata in via Varese, con il motore e i fari accesi, sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando per la zona i quali hanno immediatamente dato l’allarme. I vigili sono arrivati sul posto intorno alle 22,30: appena hanno aperto la portiera del veicolo, quella del lato del conducente, quest’ultimo, un trentasettenne della vicina Gerenzano, si è accasciato. Il guidatore si è ...

