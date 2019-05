Elezioni europee 2019 | nomine Commissione Europea | i nomi dei papabili

Europee : quando - cosa e come si vota. Guida pratica alle Elezioni Ue “più importanti della storia” : Manca meno di un mese al voto per le elezioni Europee del 26 maggio. I 28 Stati membri dell’Ue saranno chiamati a rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles in quelle che sono state unanimemente definite le “elezioni Europee più importanti della storia” a causa dello scontro tra le forze politiche tradizionali e quelli che sono stati ribattezzati i nuovi sovranismi. Per cosa si vota? Quanti rappresentanti elegge ...

Europee : Di Maio - 'adesso testa bassa e lavorare fino alle Elezioni' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Adesso testa bassa e lavorare per i prossimi dieci giorni per le elezioni Europee, perché anche alle Europee il M5s meraviglierà, ne sono sicuro". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sul palco a Caltanissetta, ribadendo quanto detto poco prima anche ai giornalist

Elezioni europee 2019 - tutti i programmi dei partiti italiani : I programmi presentati dai principali partiti italiani in vista delle Elezioni europee del 26 maggio presentano ambiti ricorrenti, nonostante le attitudini dei singoli in materia possono essere opposte. Vediamo quindi cosa si prefiggono di fare il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e +Europa in materia di economia, immigrazione e politiche sociali.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i candidati in Italia - tutti i partiti e le liste : Il 26 maggio si voterà per le Elezioni europee, i partiti politici Italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Per la Lega Matteo Salvini sarà capolista in tutte le circoscrizioni, per il Movimento 5 Stelle saranno 5 donne scelte da Luigi Di Maio. Il Partito Democratico sarà guidato da Carlo Calenda e Giuliano Pisapia nelle sezioni del Nord.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i candidati di Fratelli d’Italia - tutti i nomi e le liste : Per le prossime Elezioni europee Fratelli d'Italia punta tutto sulla sua leader, Giorgia Meloni, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Con lei ci saranno il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, poi Daniela Santanché e il sociologo Francesco Alberoni, ma anche il comandante della Folgore, Marco Bertolini.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma della Lega : Il 26 maggio, data in cui si voterà per le Elezioni europee, si avvicina e i partiti portano avanti la campagna elettorale. La Lega ha concentrato tutti i suoi sforzi sui comizi di Matteo Salvini, da settimane in giro per l'Italia per spiegare i punti del programma del suo partito, che parteciperà all'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i candidati della Lega - tutti i nomi e le liste : Il partito di Matteo Salvini si prepara alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio, che andranno a rinnovare il Parlamento di Strasburgo. La Lega non solo punta ad ottenere un alto numero di seggi per i suoi candidati, ma si propone anche di essere alla guida dei partiti sovranisti nell'Ue. Con Matteo Salvini a capolista in ogni circoscrizione, vediamo tutti i candidati del Carroccio.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma di +Europa : Tra i partiti candidati alle prossime Elezioni europee c'è +Europa, guidato da Emma Bonino, con un programma che vorrebbe portare l'Unione verso gli "Stati Uniti d'Europa". Oltre a riformare Parlamento e Costituzione si punta a un'economia sostenibile e a un mercato del lavoro veramente europeo.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i candidati di Forza Italia - tutti i nomi e le liste : Silvio Berlusconi è tornato in campo per le ultime settimane di campagna elettorale in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. Forza Italia fa parte del Partito Popolare europeo, il maggiore nell'Europarlamento dal 1999. Con il Cavaliere si ricandideranno tutti gli eurodeputati uscenti: grande assente è Mara Carfagna, accusata di tentare il golpe contro Berlusconi.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma di Fratelli d’Italia : Fratelli d'Italia ha presentato il suo programma per le prossime Elezioni europee. Tra i punti principali c'è chiedere rispetto per l'Italia e difendere i prodotti del nostro Paese, fermare l'austerità e ridurre le tasse, ma fermare l'immigrazione clandestina e quello che viene chiamato "processo di islamizzazione".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma del Partito Democratico : Il Partito Democratico ha presentato il programma con cui correrà alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio, in una lista a fianco di Siamo Europei. Fra i temi principali ci sono sia quelli tradizionalmente vicini alla sinistra, come la proposta di un salario minimo o le politiche sociali ed ambientali, sia quelli riguardanti investimenti, crescita economica e rifiuto dell'austerità.Continua a leggere

Tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni europee - in meno di mezz’ora : Guida sintetica e definitiva per diventare cintura nera di elezioni europee, nella nuova puntata del podcast di Konrad

Elezioni europee - niente tagliando antifrode : si torna alle classiche schede elettorali : Il tagliando antifrode, presente nelle schede elettorali delle Elezioni politiche del 2018, non sarà invece presente in occasione delle europee del 26 maggio 2019. Nelle indicazioni fornite dal Viminale e dal Parlamento europeo sulle modalità di voto non si fa, infatti, riferimento al tagliando introdotto come argine contro il voto di scambio con la legge elettorale utilizzata per le politiche.Continua a leggere

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...