Ecofuturo Tv | quinta puntata fra riduzione dello spreco alimentare | recupero degli olii

(Di martedì 14 maggio 2019)ditv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, intesa non come un problema ma come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sullo; scopriamo insieme i vantaggi della mobilità dual fuel per il trasporto pesante e marittimo; Jacopo Fo ci parla, illustrandolo con la sua penna, del gas liquido; il professor Valerio Rossi Albertini presenta un esperimento sull’inquinamentoesausti; e poi un servizio sul primo autobus elettrico a due piani; il mago Walter Klinkon con uno spunto sulla mobilità leggera; un bel servizio sull’agricoltura di precisione; Michele Dotti ci porta in cucina con una ricetta molto particolare… “La ricetta dell’infelicità”; l’autoproduzione con Lucia Cuffaro che spiega come produrre ...

