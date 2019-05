E’ scomparso Gianluigi Gabetti | storico braccio destro dell’Avvocato Agnelli | aveva 94

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019) L’imprenditore classe 1924 èoggi all’età di 94 anni, fu lodell’AvvocatoSi è spento nella notte a Milanouomo Fiat e a lungodell’avvocato Giovannicheconosciuto nel 1971 a New York.94 anni. Lo annuncia lo famiglia. GIAN MATTIA D’ALBERTO/LAPRESSE I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la messa di trigesima sarà pubblica e si svolgerà presso nella chiesa della Consolata di Torino. Classe 1924,ha iniziato la sua carriera alla Banca Commerciale per poi passare in Olivetti. Ed è proprio mentre si occupava di Olivetti corporation of America che conosce Giovanni,che gli offre di rientrare in Italia come direttore generale dell’Ifi, la holding finanziaria della famiglia di cui poco dopo diventa ad. Dal 2003 al 2008 è ...

AnnalisaChirico : È scomparso stamane Gianluigi Gabetti, l’avvocato dell’Avvocato. Un uomo di legge, un pezzo della storia Fiat e del Novecento italiano. Rip - Danielegastaldi : RT @AnnalisaChirico: È scomparso stamane Gianluigi Gabetti, l’avvocato dell’Avvocato. Un uomo di legge, un pezzo della storia Fiat e del No… - prestia_fabio : RT @AnnalisaChirico: È scomparso stamane Gianluigi Gabetti, l’avvocato dell’Avvocato. Un uomo di legge, un pezzo della storia Fiat e del No… -