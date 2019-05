Dino Giarrusso | la foto hot mandata alle amiche finisce in rete Lui | “Denuncerò alla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Su un profilo Facebook nelle scorse ore è comparsa unahot di, un selfie rimasto online per poco più di un’ora e reso pubblico probabilmente da chi non nutre nei suoi confronti sentimenti di affetto. L’ex inviato de Le Iene è un politico del Movimento 5 Stelle, ora in corsa per un seggio all’europarlmento. Nelle scorse settimane un caso di revenge porn aveva colpito la deputata grillina Giulia Sarti, questa volta è il giornalista a finire al centro della scena per motivi non politici. L’immagine pubblicata, scrive Repubblica, mostra “che si immortala mentre è in piedi in bagno, con la camicia alzata ben sopra la cintola.” Lapostata viene tagliata per non mostrare le parti intime ma chi condivide lo scatto aggiunge un commento che fa riferimento al fatto che il candidato dei 5 Stelle manderebbe questa tipologia di ...

