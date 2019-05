Di Maio e Salvini | sfida finale sui toni della campagna elettorale

Di Maio a Salvini : «Troppa tensione sociale». La replica : «Uniche minacce contro di me» : Una «tensione sociale palpabile» che surriscalda le piazze e fa emergere gli opposti estremismi «come non succedeva da anni». La denuncia è firmata da Luigi Di Maio e...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui migranti : "Ha nostalgia dei porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Matteo Salvini - brutale assalto frontale a Luigi Di Maio : "Alleanza M5s-Pd? Chi muore in Italia" : Un attacco frontale a Luigi Di Maio, clamoroso. Matteo Salvini conclude una giornata di tensioni e punzecchiature a distanza con l'alleato grillino dedicandogli un pensiero ferocissimo. Leggi anche: Verso la crisi di governo. La mina di Salvini, Conte sconvolto: il ruolo di Mattarella "Di Maio e Zi

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : "Tensione sociale palpabile. Do un consiglio alla Lega". Altro siluro : Usare la piazza contro Matteo Salvini. Anche il leader grillino Luigi Di Maio, che del leghista dovrebbe essere alleato di governo, ci casca. E anzi viene il sospetto che non attendesse Altro pretesto per attaccare il ministro degli Interni a due settimane dalle elezioni europee. "Vedo e sento molto

Di Maio : «Troppa tensione sociale». Lega : «Minacce di morte a Salvini unica novità» : Tra gli alleati di governo, guerra dei nervi in vista dell'ultimo Cdm prima delle Europee, previsto per lunedì prossimo. «Troppo nervosismo in Italia, troppa tensione nelle...

Sicilia - Di Maio vince e Salvini perde? Due mezze verità : Luigi Di Maio ha ragione di festeggiare. Le vittorie nei ballottaggi a Caltanissetta e Castelvetrano offrono una boccata d’ossigeno al Movimento, dopo un primo turno elettorale Siciliano a dir poco deludente. Soprattutto, consentono ai grillini di mettere un po’ più di entusiasmo nella partita delle europee, dalla quale rischiano di uscire fortemente ridimensionati rispetto alle politiche dello scorso anno. La sua ...

Il messaggio di Di Maio a Salvini : "Nel Paese troppa tensione. Basta slogan - lavoriamo" : “Vedo e sento molto nervosismo in Italia”. Luigi Di Maio non lo cita direttamente, ma manda un messaggio a Salvini, chiedendo “a tutte le forze politiche anche all’interno del governo: Basta slogan, Basta polemiche, vogliamo lavorare”. Di Maio nel suo post su Facebook fa riferimento alle contestazioni dell’estrema destra contro Mimmo Lucano alla Sapienza, ma non solo.“Alla Sapienza oggi sono ...

Di Maio a Salvini : stop tensione piazze : 18.00 Di Maio avverte "molto nervosismo" nel Paese e su Fb rivolge un appello a "tutte le forze politiche e anche all' interno del governo:Basta slogan, basta polemiche, vogliamo lavorare". "Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle forze dell'ordine come non accadeva da tempo. C'è una tensione sociale palpabile, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata ...

Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi : apra la crisi. Ma se ci resta insieme al governo - è meglio se sta zitto : Alcuni vigili del fuoco in provincia di Bergamo hanno impegnato un’autoscala per raggiungere uno striscione di contestazione a Matteo Salvini. I pompieri, che sono benemeriti, dovrebbero provare vergogna per queste azioni di ripulitura cui sono stati chiamati. Immagino invece che sarà piena di onori la direttrice di Rai Uno che ha revocato tre serate a Fabio Fazio in quanto sta sui coglioni al Salvini medesimo. “La Rai è pagata con i soldi ...

Di Maio a Salvini : “Autonomia inaccettabile. Occhiolino a Berlusconi” : Luigi Di Maio ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini e i sondaggi sembrano apprezzare, vista la crescita del Movimento 5 stelle. A Matera il vicepremier ha parlato dei rapporti tra Movimento 5 stelle e Lega: “I rapporti con la Lega non credo che peggiorino, abbiamo ancora tante cose da fare. Finché stiamo dentro il Contratto andiamo avanti, se parliamo di una serie di derive cui ho assistito negli ultimi ...

Matteo Salvini - il leghista non risponde più alle chiamate di Luigi Di Maio : "L'ha presa sul personale" : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ormai c'è un rapporto di gelo siderale. I tempi in cui i due vicepremier ostentavano serenità tra di loro, al punto da sentirsi al telefono ogni giorno: "più volte al giorno - ricorda la Stampa - sms, whatsapp, telefonate...", sono ormai lontanissimi, soprattutto d

Europee : scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi : Europee, scontro Salvini -Di Maio.La nuova sfida a distanza tra i due soci di maggioranza dell'esecutivo si combatte sulle imminenti elezioni Europee