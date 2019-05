Del Piero | ' Se pensiamo che la stagione della Juve sia deludente | siamo fuori dal mondo'

Juventus - Del Piero ‘conferma’ Allegri : “se c’è sintonia con il club - non vedo perchè cambiare. Conte? Mi stupirebbe…” : L’ex campione della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri, esprimendo il proprio parere anche sul futuro di Allegri Scudetto e Supercoppa Italiana, con questi due trofei la Juventus ha chiuso la propria stagione, raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Soddisfazione ma anche un pizzico di delusione, conseguenza dell’eliminazione ad opera dell’Ajax che tanto male ha fatto ...

Juventus - parola a Del Piero : “Stagione più che buona. Su Allegri e Conte…” : L’ultima partita della stagione in casa, la prossima, la Juve festeggerà lo scudetto contro l’Atalanta. Proprio contro i bergamaschi, sette anni fa, Alex Del Piero giocava la sua ultima gara in bianconero, in quella che fu la prima stagione nel nuovo stadio. La storica bandiera juventina non ha però smesso di seguire la Vecchia Signora. Alla Gazzetta dello Sport affronta vari argomenti. Panchina Juventus: bookmaker sicuri: ...

Juventus - Del Piero : 'Guardiola ha fatto scuola - Klopp migliora i giocatori' : Mercoledì 15 maggio è una data già segnata in rosso sull'agenda dei media italiani che si occupano di calcio, visto che ci sarà il faccia a faccia tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Da questo summit verranno fuori i progetti futuri dei campioni d'Italia. Le ipotesi al vaglio sono due: proseguire con Allegri oppure cambiare allenatore. Le parole di ieri sera di Pavel Nedved ("Chi vivrà vedrà") stanno facendo decisamente rumore, poiché in ...

Ballando con le Stelle 2019 : Alessandro Del Piero ballerino per una notte - puntata 11 maggio (VIDEO) : Ballando con le Stelle 2019, Alessandro Del Piero ballerino per una notte. Il calciatore si è esibito in un quick step (VIDEO) Ballando con le Stelle è giunto ormai alla settima puntata (qui gli ascolti) , in onda ieri dalle 20:40 circa su Rai 1 come ogni sabato. Milly Carlucci per battere il quartetto di ospiti ad Amici (Gerry Scotti, Mara Vener, Emma e Raffaella Carrà) ha scelto uno dei calciatori più amati dagli italiani, Alessandro Del ...

Alessandro Del Piero a Ballando con le stelle 2019 : carriera e biografia : Alessandro Del Piero a Ballando con le stelle 2019: carriera e biografia A Ballando con le stelle 2019, il prossimo ospite d’eccezione, che parteciperà alla puntata in onda sabato 11 maggio su Rai 1, è Alessandro Del Piero. L’ex attaccante della Juventus, già stato ospite dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, ritorna nelle vesti di ballerino per una notte. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e la vita ...

Alessandro Del Piero : età - altezza - peso - moglie e figli : Fin da giovane Alessandro Del Piero è stato considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione ed è considerato uno tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Ha cominciato a muovere i suoi primi passi nei campi da gioco nella squadra del suo paese per poi passare nel 1992 al Padova. A 17 anni Del Piero esordì in Serie B e cominciò a mettere in mostra le sue enormi doti tecniche. Nell’estate 1993 la svolta con lo storico ...