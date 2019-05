De Rossi se ne va dalla Roma | l’annuncio | «Il 26 maggio col Parma l’ultima partita | si

La fine di un’era - De Rossi lascia la Roma : il sui futuro sarà lontano dalla Capitale : Daniele De Rossi dice addio alla Roma: il centrocampista giallorosso pronto ad una nuova avventura lontano dalla Capitale Un risveglio amaro per i tifosi Romanisti: l’AS Roma ha infatti annunciato, questa mattina, l’addio di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha deciso di proseguire la sua carriera lontano dal club dove è cresciuto. A 35 anni, Daniele De Rossi ha deciso che è arrivato il momento di staccarsi dalla ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani : “Sono molto deluso dalla decisione della giuria. Ora posso solo concentrarmi sul pRossimo sprint” : Grande delusione per Elia Viviani dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2019. Il campione italiano, dopo aver vinto la volata sul traguardo di Orbetello, è stato declassato dalla giura per una manovra irregolare. Infatti il corridore della Deceuninck-Quick, durante lo sprint, ha cambiato traiettoria bruscamente, chiudendo in modo scorretto Matteo Moschetti. Il sogno di vincere con la maglia tricolore è cosi subito sfumato e la vittoria è ...

Clamoroso : il Manchester City rischia l’esclusione dalla pRossima Champions League! : Manchester City – Una notizia che, se confermata, potrebbe avere del Clamoroso. Secondo il New York Times, il Manchester City potrebbe essere escluso dalla prossima Champions League. Il motivo risiederebbe in una raccomandazione degli investigatori Uefa per presunte irregolarità finanziarie. Qualche mese fa, quando il controllo finanziario dell’Uefa si incontrò a Nyon, emerse che sia PSG che Manchester City avevano infranto le ...

DALLA CINA/ La pRossima crisi che spiazza tutti - dal Pd-M5s a Lega-FI : L'impasse pericoloso della situazione italiana viene dal fatto che Pd, FI, Lega e M5s pensano sul brevissimo termine. Lo scenario

Google Assistant arriverà finalmente su Sonos One e Sonos Beam a partire dalla pRossima settimana : Sonos ha annunciato oggi nella sua relazione sui guadagni del secondo trimestre 2019 che Google Assistant arriverà finalmente su Sonos One e Sonos Beam a partire dalla prossima settimana. L'azienda si ritiene entusiasta di lanciare l'aggiornamento del software degli speaker intelligenti che supporteranno Google Assistant negli Stati Uniti, con più mercati in arrivo nei prossimi mesi. L'articolo Google Assistant arriverà finalmente su Sonos One ...

Schalke 04 - Wagner sarà il nuovo allenatore dalla pRossima stagione : Lo Schalke ha scelto David Wagner. Contratto triennale per il tecnico tedesco, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina dei Koenigsblauen. Già giocatore dello Schalke dal ’95 al ’97, Wagner torna dunque in patria dopo l’esperienza inglese all’Huddersfield, portato in Premier nel 2017 via play-off e poi lasciato lo scorso gennaio, dopo aver centrato la salvezza nella prima stagione fra i big. SEGUI ...

Juventus : Allegri pRossimo ad andare via dalla società - Conte favorito : La situazione tra la Juventus e l'allenatore Massimiliano Allegri si fa sempre più aspra. Il ct toscano è sempre più intenzionato a lasciare la panchina bianconera. Sono molte le testate giornalistiche che scommettono sul possibile addio di Allegri dalla Juve come La Repubblica e La Stampa, mentre altri ne escludono la possibilità come La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, la situazione che si sta creando in casa Juve, già campione d'Italia per ...

Celtex Altopascio inaugura l'hub logistico - Rossi : 'Futuro si costruisce partendo dalla storia' : Celtex si rivela essere, in Italia, una delle aziende più sostenibili del comparto tissue, ha sottolineato il presidente, ed è diventata leader proprio introducendo scienza e tecnologia su una base ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. GialloRossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

MotoGp - Bagnaia estromette Valentino Rossi dalla Q2 : la speranza di Pecco è di… non essere licenziato! : Il pilota della Pramac ha chiuso al decimo posto le qualifiche di Jerez dopo aver estromesso in Q1 Valentino Rossi, che partirà a sua volta tredicesimo Qualifiche positive per Pecco Bagnaia a Jerez, il pilota della Pramac chiude con il decimo tempo dopo aver superato brillantemente le forche caudine della Q1. AFP/LaPresse Un risultato sorprendente per il pilota italiano, considerando che a farne le spese è stato niente meno che Valentino ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...