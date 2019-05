De Rossi lascia | addio alla Roma a fine stagione | «Nuova avventura lontano da qui»?

Daniele De Rossi lascia la Roma - contro il Parma l'ultima partita : «Sarà la fine di un'era» : Tra 15 giorni contro il Parma Daniele De Rossi, bandiera della As Roma, giocherà l?ultima partita con la maglietta giallorossa. Ad annunciarlo è la stessa società...

Joe Bastianich lascia Masterchef Italia - solo 3 giudici la pRossima edizione : Joe Bastianich lascia Masterchef Italia, pronto X-Factor per lui? Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli i giudici della prossima edizione Giorgio Locatelli lo ha anticipato nella puntata di E Poi C’è Cattelan di ieri sera, uno show registrato e quindi ecco pronto il comunicato ufficiale per evitare voci e illazioni: Joe Bastianich lascia Masterchef, solo una pausa per lui, sicuramente lo vedremo tornare in ...

Trame Il Paradiso delle Signore fino a venerdì pRossimo : la Calligaris lascia Milano : Continua l'appuntamento quotidiano con la fiction italiana Il Paradiso delle Signore che andrà in onda anche la settimana prossima dal 29 aprile fino al 3 maggio. Le nuove puntate della serie tv ci svelano che ogni episodio sarà ricco di novità e colpi di scena riguardanti gli amatissimi personaggi, le cui storie appassionano già da tempo gran parte del pubblico italiano. Anticipazioni 'Il Paradiso delle Signore' fino al 3 maggio Le novità che ...

Spoiler Una Vita pRossima settimana : il ritorno di Huertas - Blanca lasciata da Diego : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra. Le trame settimanali, annunciano che ritornerà in scena un personaggio femminile che in passato ha causato la crisi coniugale tra Celia e Felipe Alvarez Hermoso. Si tratta di Huertas Lopez, che rimetterà piede ad Acacias 38 con un ruolo diverso, dato che si rivelerà essere la rappresentante degli operai del giacimento d’oro gestito da Ramon Palacios e Rosina ...

Morto Paolo Rossi - neurologo 51enne : «Schianto in auto sul Gra». Lascia moglie e due figlie : Paolo Rossi, neurologo e responsabile del Centro Cefalee dell?Ini di Grottaferrata, è Morto due giorni fa dopo un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma,...

Francesca Fialdini lascia La Vita in Diretta? La frecciatina : “L’anno pRossimo serate in piazza” : La Vita in Diretta, Francesca Fialdini potrebbe essere sostituita: La frase della conduttrice è una frecciatina alla Rai? Da qualche giorno si continua a parlare di un possibile cambio di conduzione a La Vita in Diretta, storico programma pomeridiano di infotainment del primo canale. Secondo alcune insistenti indiscrezioni, infatti, sembra proprio che Francesca Fialdini e l’appena […] L'articolo Francesca Fialdini lascia La Vita in ...

Stupro Circumvesuviana : rilasciato il 18enne che aveva partecipato. Settimana pRossima le motivazioni del Tribunale del Riesame : PRIMAPRESS, - NAPOLI - Alessandro Sbrescia, il 18enne che aveva partecipato, insieme ad altri due amici, allo Stupro della ragazza all'interno dell'ascensore della stazione ferroviaria di San Giorgio ...

Stranger Things 3 : rilasciato il trailer della pRossima stagione su Netflix : È stato rilasciato su Netflix il trailer della terza stagione di "Stranger Things", la fortunata serie prodotta e distribuita dal 2016 dalla piattaforma di streaming video. Ai 17 episodi delle due stagioni precedenti se ne andranno ad aggiungere altri 8. Non sono ancora molti i dettagli a disposizione del pubblico che ne aspetta con trepidazione l'uscita, ma si sa che la serie sarà ambientata nell'estate del 1985, ovvero a qualche mese di ...

Bankitalia - Rossi lascia a sorpresa l’incarico di direttore generale : Salvatore Rossi dice addio, a sorpresa, alla Banca d’Italia e all’Ivass, in cui ricopriva rispettivamente la carica di direttore generale e presidente. È quanto ha annunciato in una lettera indirizzata ai colleghi

