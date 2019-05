De Rossi lascerà la Roma a fine campionato

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione : “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” : Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La decisione del centrocampista è stata comunicata martedì 14 maggio dal sito ufficiale dell’AS Roma. “L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Il capitano giallorosso “è entrato a far parte del settore giovanile del club nel 2000, arrivando a debuttare in prima squadra nel 2001 ...