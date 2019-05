De Rossi – Clamoroso Tweet della AS Roma sul futuro del capitano

Clamoroso : il Manchester City rischia l’esclusione dalla pRossima Champions League! : Manchester City – Una notizia che, se confermata, potrebbe avere del Clamoroso. Secondo il New York Times, il Manchester City potrebbe essere escluso dalla prossima Champions League. Il motivo risiederebbe in una raccomandazione degli investigatori Uefa per presunte irregolarità finanziarie. Qualche mese fa, quando il controllo finanziario dell’Uefa si incontrò a Nyon, emerse che sia PSG che Manchester City avevano infranto le ...

Le Iene - appello a Papa Francesco per la morte di David Rossi : Mps - uno scoop clamoroso : Un appello rivolto direttamente a Papa Francesco, al quale vIene chiesto di sciogliere dal segreto chi, forse, potrebbe sapere qualcosa tra chi ha lavorato in Vaticano con Monte dei Paschi di Siena. L'appello, a Le Iene, lo rivolge Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, il padrigno caduto dalla fi

Matuidi - clamoroso : "La pRossima volta me ne vado" : Matuidi non ci sta e punta il dito contro il razzismo. Come sottolineato da Pjanic in zona mista la termine del match tra Cagliari e Juventus, Kean, Matuidi e Alex Sandro sono apparsi piuttosto provati e rattristati dagli episodi di martedì sera. Qualche ululato e bu razzista, aspetti che hanno fatto infuriare il centrocampista francese

Roma - clamoroso : pazza idea - De Rossi allenatore! : Roma DE Rossi ALLENATORE- Secondo quanto riportato dai colleghi di "SportMediaset", in casa Roma starebbe avanzando la clamorosa indiscrezione di affidare la panchina giallorossa a Daniele De Rossi. L'attuale centrocampista capitolino potrebbe rappresentare il post Ranieri in caso di addio del tecnico Romano. Un'idea pazza, la quale potrebbe concedere a De Rossi la possibilità di