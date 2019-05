De Rossi annuncia l’addio alla Roma dopo 18 anni 

Roma - fulmine a ciel sereno : De Rossi annuncia l’addio ai giallorossi [FOTO] : fulmine a ciel sereno in casa Roma. Il capitano dei gialloRossi, Daniele De Rossi, lascerà infatti la capitale a fine stagione. Contro il Parma sarà la sua ultima partita con la maglia della sua città, indossata sin da quando era piccolo. Andrà a giocare all’estero, e in una conferenza stampa prevista per le 12.45 spiegherà dove proseguirà la sua carriera. Questo il tweet, direttamente dal profilo ufficiale della Roma, in cui viene ...

Sicula Leonzio - si pensa alla pRossima stagione : annunciato il nuovo direttore generale : Ha ottenuto la salvezza, sfiorando per un periodo anche l’accesso ai playoff, in un girone abbastanza complicato come quello meridionale. E oggi guarderà con piacere l’inizio degli spareggi. La Sicula Leonzio può dirsi soddisfatta dell’obiettivo conquistato, che era poi quello prefissato ad inizio anno, e si prepara già alla prossima stagione, la terza di fila tra i professionisti. La società siciliana ha annunciato il ...

Masterchef - Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan : 'L'anno pRossimo non ci sarà' : Quinto appuntamento con EPCC , il late night show da prima serata condotto da in esclusiva su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455,. Tra gli ospiti di questa sera lo Chef stellato di ...

Disney ha annunciato quando usciranno “Avatar 2” e i pRossimi film della saga di “Star Wars” : Martedì Disney ha annunciato di aver posticipato di un anno l’uscita prevista di Avatar 2, il sequel del film di James Cameron che a oggi è il film che ha incassato di più nella storia del cinema: dovrebbe uscire il

La fidanzata di Valentino Rossi annuncia l’ultima “follia” : la bella Francesca Sofia Novello cambia look [FOTO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ha postato l’immagine del suo nuovo “folle” taglio di capelli Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota di MotoGp Valentino Rossi, ha svelato ai propri fans il suo nuovo taglio. Dapprima la bella Francesca ha annunciato: “ho fatto una follia“, riferendosi al nuovo taglio. Dopodichè ha pubblicato la foto dell’acconciatura che a dire il vero le ...

Nel pRossimo evento State of Play potrebbe esserci un "re-reveal di un gioco third party annunciato molto tempo fa" : Sony ha da poco annunciato che il prossimo episodio di State of Play si terrà allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio e offrirà un'immersione nel prossimo MediEvil, oltre alla rivelazione di un nuovo titolo. Tuttavia, se si deve credere alle recenti speculazioni apparse su ResetEra, potrebbe esserci in serbo qualcosa di più, riporta Pushsquare.L'administrator di ResetEra, ZhugeEX, ha scritto quanto segue: "beh, questo sarà sicuramente ...

Sarri annuncia il suo futuro : “L’anno pRossimo resterò al Chelsea - la Premier è fantastica” : Chelsea, Sarri annuncia il proprio futuro: resterà a Londra Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla fine della partita pareggiata con l’Eintracht ha parlato anche del suo primo anno con i Blues e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Maurizio Sarri “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione al Chelsea? I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà e rialzare la testa per inserirci nuovamente ...

Amici - Ricky Martin annuncia : "Non sarò alla pRossima puntata" : Il direttore artistico della squadra Bianca sarà impegnato ad un evento benefico della sua fondazione Ricky Martin...

Vasco Rossi anticipa il brano d’apertura del tour e annuncia un nuovo singolo in autunno ma ancora senza album : Vasco Rossi anticipa il brano d'apertura del tour nel quale si parlerà particolarmente di esclusione. Sentito da Sorrisi e Canzoni Tv a una manciata di settimane dalla prima data che lo riporterà sul palco, il rocker di Zocca ha anche parlato della possibilità di tornare con un nuovo album a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Abbandonata la carica di Cosa succede in città, che aveva scelto per l'apertura dei concerti 2018, Vasco ...

De Magistris annuncia : “DemA correrà alle pRossime regionali. Probabile la mia candidatura” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato, nel corso di un’intervista alla trasmissione Agorà su Rai tre, di avere intenzione di correre alle elezioni regionali in Campania del 2020. “Le posso dire – ha detto – che ci candideremo fra un anno, questo sicuramente”. Il primo cittadino, che ha fondato nel 2015 il movimento politico DemA, alla domanda su una sua personale candidatura alla carica di presidente ha ...

Salisburgo - cambio in panchina dalla pRossima stagione : annunciato il nuovo allenatore : Jesse Marsch sarà il tecnico del Salisburgo dalla prossima stagione. A renderlo noto il club austriaco che ha annunciato l’allenatore statunitense attuale vice di Ralf Rangnick al Lipsia. Marsch, che sostituirà in panchina il tedesco Marco Rose, ha firmato un triennale con il Salisburgo, squadra affrontata di recente dal Napoli negli ottavi di finale di Europa League. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per ...

MotoGp - la Gi Group annuncia un accordo di partnership biennale con la VR46 Academy di Valentino Rossi : Grazie a questo accordo Gi Group diventa Official HR Partner di VR46 Riders Academy e conferma il suo impegno nella valorizzazione di modelli di riferimento per i giovani che dimostrano grande passione nel proprio lavoro Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, annuncia la firma di un accordo biennale con VR46 Riders Academy, il quartier generale di Valentino Rossi per la formazione e la crescita di giovani piloti ...