DAZI | CINA | STRETTA SU 60 MLD BENI USA Coldiretti | ' Vendetta affonda borse merci'

DAZI - la Cina valuta una stretta su 60 miliardi di beni “made in Usa” : Come annunciato, e senza ascoltare gli avvertimenti lanciati dal presidente Trump via Twitter, la Cina ha varato le sue ritorsioni contro i nuovi Dazi del 25%, imposti venerdì dagli Stati Uniti su beni per 200 miliardi di dollari importati dalla Repubblica popolare. Wall Street ha reagito molto male, con un crollo dell’indice Dow Jones che in apert...

La Cina sfida i DAZI di Trump - pronta lista di 60 miliardi Usd di prodotti. E Usa rilanciano di altri 300 : Siamo in piena guerra commerciale. Tra Usa e Cina è un continuo gioco al rialzo su dazi di miliardi di euro di prodotti. E così se da un lato la Cina sfida Donald Trump e annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di prodotti 'Made in Usa', dall'altro lato, la stessa amministrazione statunitense ha pronta una lista per dazi su altri 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Dunque, Pechino annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di ...

DAZI - Trump a Cina : se ritorsioni - peggio : 19.02 Il presidente americano Trump avverte la Cina sui Dazi: in caso di ritorsioni "sarà ancora peggio". In un tweet, Trump si rivolge ai consumatori americani: "Non c'è alcun motivo per pagare i Dazi. Possono essere completamente evitati se si acquistano prodotti da Paesi che non hanno tariffe o se si acquistano prodotti americani". Nonostante le minacce del presidente Usa,Pechino opta per le ritorsioni commerciali dopo i rialzi dei Dazi ...

DAZI - Coldiretti : “La vendetta della Cina affonda le borse merci - dalla soia al mais” : La vendetta della Cina contro i Dazi di Trump manda a picco oltre a Wall Street anche le borse merci con le quotazioni di tutti I principali prodotti agricoli in caduta libera, dalla soia al mais, dal grano alla carne. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sull’andamento dei mercati future al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale per il commercio agricolo, dopo l’annuncio di di nuovi Dazi cinesi su 60 miliardi di beni americani, ...

Live : Trump ha aumentato i DAZI sulle importazione dalla cina : Trump ha aumentato i dazi sulle importazione dalla cina Il presidente Trump di venerdì ha reso più costosi migliaia di articoli provenienti dalla cina. La maggior parte delle importazioni colpite dal nuovo tasso tariffario del 25% sono beni industriali o intermedi che vengono utilizzati come componenti di prodotti fabbricati negli Stati Uniti. Ma circa un quarto degli articoli nell’elenco sono beni di consumo, compresi i bagagli … ...

DAZI - rottura Usa-Cina : stretta di Pechino su 60 miliardi di importazioni. Trump : ve ne pentirete : Nonostante le minacce di Trump la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Usa avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi....

DAZI Usa-Cina - Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...

DAZI - la Cina si è rotta di Trump E Wall Street prende paura : Arriva “l’occhio per occhio, dente per dente” cinese. Nonostante le minacce di Donald Trump, la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Stati Uniti avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi Segui su affaritaliani.it

Guerra dei DAZI - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

La Cina imporrà nuovi DAZI su beni di importazione statunitense dal valore di 60 miliardi di dollari : Il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che la Cina imporrà nuovi dazi su beni di importazione statunitense dal valore di 60 miliardi di dollari all’anno (circa 53 miliardi di euro), in risposta alla decisione degli Stati Uniti di alzare le

